Tennis – Naomi Osaka nouvelle ambassadrice et actionnaire de la plateforme de cryptomonnaies FTX

En début de semaine, la plateforme de trading de cryptomonnaies FTX a officialisé la signature d’un partenariat avec Naomi Osaka.

Dans le cadre de cet accord, la joueuse de tennis devient ambassadrice mondiale de FTX et nouvelle actionnaire de FTX Trading Limited. Pour la plateforme, l’objectif est clair, séduire la cible féminine et l’encourager à rejoindre l’univers des cryptos sur FTX.

« Les crypto-monnaies ont débuté avec l’objectif d’être accessibles à tous et de supprimer les barrières à l’entrée. Je suis ravie de m’associer à FTX pour revenir à cet objectif et innover sur de nouvelles façons d’atteindre plus de personnes et de les démocratiser davantage » explique Osaka dans un communiqué.

A partir du tournoi de Miami qui débute cette semaine, Naomi Osaka arborera le logo FTX lors de ses matchs en plus de participer à diverses opérations et campagnes promotionnelles.

Dans la vidéo ci-dessous, FTX met en scène son équipe marketing travaillant sur l’annonce de son partenariat avec la joueuse. Un spot de 2 minutes dans lequel apparaît notamment Stephen Curry.

Pour rappel, le joueur NBA des Golden State Warriors est ambassadeur FTX depuis septembre dernier.

Pour séduire la cible des fans de sport, FTX a également noué des partenariats avec l’écurie de F1 Mercedes, Tom Brady et s’est offert le Naming de la salle dans laquelle évolue le Heat de Miami.

A lire également