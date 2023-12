Offre Emploi : Chargé(e) d’études économiques – Centre de Droit et d’Economie du Sport (CDES)

Poste à pourvoir dès que possible

Date limite de candidature : 07 janvier 2024

LE CDES

Créé en 1978, le Centre de Droit et d’Economie du Sport a développé de nombreuses activités : expertise économique et juridique, formations et publications. Il constitue aujourd’hui une référence dans le secteur sport tant en France qu’à l’international. Il compte aujourd’hui 27 collaborateurs relevant de statuts différents (avocats associés au sein de CDES-Conseil, chercheurs à l’Université de Limoges et salariés de l’association).

Le pôle études économiques

Sur le plan des études économiques, le CDES accompagne de nombreux clients que ce soit des acteurs publics (Commission Européenne, Etat, collectivités territoriales) ou des acteurs privés (mouvement sportif essentiellement). Son expertise est particulièrement centrée sur trois domaines :

• Le développement territorial par le sport :

o Accompagnement stratégique en matière de politique sportive à différents échelons (communal, intercommunal, départemental, régional, national).

o Réalisation de schémas directeurs d’équipements sportifs.

• La régulation du sport et en particulier du sport professionnel.

• La mesure de l’impact économique et social du sport, des clubs et des évènements sportifs.

LES MISSIONS

Dans le cadre du développement de ses activités et d’un remplacement, le CDES recrute un(e) Chargé(e) d’études économiques.

Le poste, comprend, à titre principal, la réalisation d’études économiques et socioéconomiques. A ce titre, le candidat peut être amené à exercer les missions suivantes :

• Rédaction des réponses à appels d’offres ou consultations.

• Coordination des études : relations avec le client, organisation des points intermédiaires, collecte et analyse des données, rédaction des livrables, restitution des travaux. Il (Elle) veille à ce titre à entretenir une relation de proximité avec le client pour adapter pleinement le contenu de sa mission aux attentes exprimées, ainsi qu’au respect des délais.

• Soutien sur les études coordonnées par les autres membres de l’équipe économique.

Selon profil et expérience, le (la) Chargé(e) d’études pourra également être amené(e) à réaliser les missions suivantes :

• Des interventions dans nos formations : il (elle) sera mobilisé(e) afin de valoriser l’expertise acquise dans le cadre de ses missions à l’occasion d’interventions dans nos formations (Master 2 « Droit et Economie du Sport », DU « Manager général de club sportif professionnel » et « Stadium Manager », MESGO – « Executive Master in Sport Governance », UEFA Master for International Players).

• Une contribution à nos publications : il (elle) contribuera régulièrement à la revue JuriSport et assumera la coordination d’un dossier annuel sur une thématique donnée.

Le cas échéant, la direction de futur(s) programme(s) de formation, notamment à l’international, pourra être envisagée selon profil, expérience et appétence du candidat pour ce type de missions.

Le profil

Le candidat dispose idéalement d’une formation de niveau bac+5 en Economie, en Sciences Politiques ou en Sciences Sociales, avec une spécialisation sur les sujets sportifs. Néanmoins, les candidatures de titulaires d’autres diplômes de niveau bac+5 seront également étudiées.

Il (Elle) devra également :

• Disposer d’une bonne connaissance du secteur sport, son organisation et ses enjeux.

• Disposer de qualités rédactionnelles et de capacité de synthèse.

• Faire preuve de rigueur et de curiosité.

• Faire preuve d’aisance relationnelle lui permettant de travailler avec des interlocuteurs de profils variés.

• Avoir la capacité à s’intégrer dans l’équipe et à adhérer au projet du CDES, tout en étant à même de travailler de façon autonome, de faire preuve d’initiatives et de disponibilité.

• Maîtriser les outils informatiques de base (pack Office).

• Maîtriser l’anglais (communication orale et écrite)

• La maîtrise d’un logiciel de traitement de données (stata, R, SPSS, autre).

Une implication actuelle ou passée dans le sport (mouvement sportif et/ou collectivités locales) serait appréciée, que cette implication soit à titre professionnel ou bénévole.

Une première expérience réussie dans des activités de Chargé(e) d’études ou de conseil serait également appréciée.

Les conditions

• Le recrutement est effectué dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.

• Statut cadre (CCNS groupe 6).

• Le poste est basé à Limoges.

• Accord de télétravail (2 jours par semaine maximum).

• Les déplacements peuvent être fréquents selon les missions exercées (Paris, province, étranger).

• Rémunération selon profil et expérience.

• Prime d’intéressement, tickets restaurants, mutuelle prise en charge à 100%, retraite complémentaire (article 83 CGI).

• Congés payés légaux+ accord RTT (23 jours).

Pour candidater, merci d’adresser un CV et une lettre de motivation au Comité de gestion du CDES à l’adresse suivante : cg@cdes.fr