Une chèvre rose et Messi, Apple TV dévoile son spot de rentrée pour la nouvelle saison 2024 de Major League Soccer (MLS)

La 29ème saison de MLS débute ce mercredi 21 février et le diffuseur Apple a évidemment coché la date dans le calendrier. Lionel Messi sera évidemment le VRP de luxe pour vendre le produit aux américains et au reste du globe.

Pour promouvoir son Pass annuel qui permet de suivre toutes les rencontres, Apple TV a réalisé une vidéo promotionnelle taillée sur mesure pour les réseaux sociaux intitulée « You’ve never seen MLS like this ».

A peine une minute de vidéo mais on l’a bien compris, c’est Messi la tête de gondole de cette année 2024. Vêtu de rose et du nouveau maillot domicile de l’Inter Miami, le « GOAT » comme beaucoup aiment l’appeler, apparaît comme le joueur phare, distribuant de sublimes passes pour ses partenaires.

Entre quelques apparitions d’une chèvre rose, on peut découvrir quelques autres joueurs et franchises mais le message est passé, c’est sur Messi que tous les yeux seront braqués et c’est lui le produit phare.

Pour la seconde année du partenariat entre Apple et la MLS, ce seront plus de 100 pays à travers le monde qui auront accès à l’abonnement MLSSeasonPass pour suivre les différentes confrontations sur le territoire nord-américain.

Le service complet d’Apple inclut l’intégralité des compétitions proposées par la ligue, des matchs de championnat à l’All-Star en passant par la Leagues CUP et l’Audi MLS Cup. Tout cela au prix de 14,99 € par mois pendant la saison ou de 99€ par saison, avec des réductions possibles pour les abonnés Apple TV +.

Le coup d’envoi de la saison sera lancé jeudi à 02h, heure française, et quoi de mieux que Messi et l’Inter Miami CF pour inaugurer une saison qui pourrait faire basculer la MLS dans une autre dimension. Le Real Salt Lake se déplacera chez les « Herons » et espèrera faire mieux que la saison précédente et leur défaire en huitième de final des play-offs.

A lire aussi