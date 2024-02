Unibet devient partenaire officiel de la PFL

Il y a quelques jours, la Professional League Fighters (PFL) a annoncé son nouveau partenaire officiel, Unibet, pour les saisons 2024 et 2025.

Si ce partenariat n’est pas tout à fait inédit car il avait déjà été mis en place lors du précédent « PFL PARIS », c’est sur le long terme que les deux entreprises ont cette fois décidé de s’unir. Véritable réussite tant au niveau du sportif, que du divertissement, l’édition 2023 avait su attirer de nombreuses stars, comme Kylian Mbappé ou Maître Gims pour ne citer qu’eux.

Et quoi de mieux de mieux, pour inaugurer cet accord, que de se retrouver dans la capitale française, là où tout a commencé. C’est en effet le 7 mars donc que ce nouveau partenariat, de deux ans cette fois, débutera. L’occasion pour James Frewin, vice-président de la PFL l’international, de déclarer « La PFL est fière de s’associer à UNIBET, le leader des paris sportifs pour les arts martiaux mixtes en Europe ».

Oui car Unibet et son groupe Kindred comptabilisent près de 27 millions de clients, en faisant un des acteurs incontournables du monde du « betting ». Un acteur qui devrait être bientôt racheté par La Française des Jeux qui a ouvert son offre publique d’achat de Kindred il y a quelques jours.

Le directeur commercial et marketing du groupe, Neil Banbury, l’a lui bien compris, PFL est l’organisation sur laquelle il fallait justement miser » Kindred a toujours eu l’ambition de s’associer à des organisations sportives ambitieuses et tournées vers l’avenir. La rapidité de la croissance de la PFL et son potentiel incontestable ont fait de ce choix un choix facile de notre point de vue. Nous sommes impatients d’accompagner la PFL dans son évolution et nous comptons les jours qui nous séparent du début officiel de notre partenariat. »

Seule organisation de MMA à proposer un format de saison sportive, avec saison régulière, séries éliminatoires et championnat, la PFL sait comment concurrencer l’organisation leader, l’UFC. Novatrice, comme grâce sa PFL SmartCage pour l’analyse des combats, cette jeune league sait surfer sur les trends, en témoigne le main event du prochain évenement : Baki vs Doumbé. Combat improbable pour certains, épique pour d’autres, le résultat est sans appel: l’Accor Arena a été « sold-out » en 20 minutes à l’annonce du combat.

