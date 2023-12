Match à 13h, le PSG jouera avec un flocage coréen sur ses maillots contre Le Havre

À l’occasion du déplacement au Havre des parisiens le 3 décembre prochain, les maillots extérieurs seront floqués en langue coréenne.

Pour célébrer cette opération auprès de sa communauté coréenne, le PSG organise un rassemblement de plus de 1 000 supporters à Séoul le jour du match. Le Paris Saint-Germain profite ainsi du coup d’envoi programmé à 13H pour mener cette opération à destination du marché asiatique. A Séoul, le match débutera en prime time (21h).

Des représentants du club seront également présents ainsi que Paris Baguette, premier partenaire coréen de l’histoire du club, ou encore EA SPORTS. « La soirée sera animée par des artistes locaux et offrira aux fans la possibilité de personnaliser leurs maillots sur place » précise le club de la capitale dans un communiqué.

Les maillots extérieurs avec le flocage en langue coréenne sont disponibles entre 117€ et 172€ sur la boutique en ligne du PSG.

« Depuis l’arrivée de Kang-In Lee, le Paris Saint-Germain observe un intérêt grandissant des fans au pays du matin calme, marqué par une affluence croissante de fans au Parc des Princes (+20% en une saison) et sur les réseaux sociaux du Club (+22 000 abonnés sur X et 35,000 sur Naver), plaçant ainsi le Club à la 3ème place des clubs de football les plus suivis dans le pays » ajoute le PSG. « La montée en popularité du Paris Saint-Germain en Corée se mesure également par le succès commercial de sa boutique officielle ouverte en juillet dernier à Séoul. Le pays est désormais le 2e marché pour le Club en terme de e-commerce. »

Récemment, Le Parisien écrivait que Kang-In Lee serait le joueur qui vend le plus de maillots sur les plateformes en ligne depuis septembre

