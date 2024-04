Les Trophées du Football Amateur : Valoriser l’Innovation et la Passion

Dans le monde du football amateur français, une vague d’innovation se dessine, portée par la passion et la créativité des acteurs de ce sport. La Fédération Française de Football (FFF) lance ainsi un appel à projets novateurs articulé autour de trois axes majeurs, visant à mettre en avant les meilleures programmes émergents dans ce domaine.

Cette initiative ambitieuse se concrétisera lors d’une cérémonie de remise, prévue le 7 juin prochain à Seignosse, dans le cadre prestigieux de l’Assemblée Générale de la Ligue du Football Amateur.

Les lauréats seront récompensés pour leurs initiatives pionnières qui « repoussent les limites de ce sport », rendant ainsi un hommage vibrant à la passion qui anime les acteurs du football amateur. L’appel à projets est ouvert aux entreprises françaises désireuses de contribuer à l’essor du football amateur. Les porteurs de projets sont invités à soumettre leur candidature avant la date limite du 3 mai, offrant ainsi une opportunité unique de faire valoir leurs idées novatrices et leur engagement envers le développement du football amateur.

La FFF a structuré cet appel à projets autour de trois axes majeurs, reflétant les défis et les aspirations du football amateur :

Nouvelles Pratiques : Cette catégorie vise à encourager et à soutenir les initiatives qui facilitent et promeuvent l’intégration de nouvelles pratiques footballistiques au sein des clubs et des communautés locales. De l’organisation de tournois novateurs à la promotion de la diversité des styles de jeu, cette catégorie récompense les projets qui repoussent les frontières du football traditionnel.

Structuration des Clubs : L’objectif est ici d’accompagner les clubs amateurs dans leur développement administratif et sportif, garantissant ainsi leur croissance et leur pérennité. De la mise en place de structures de gouvernance solides à l’élaboration de programmes de formation innovants, cette catégorie célèbre les initiatives qui renforcent les bases du football amateur.

Installations et Équipements : Cette catégorie met en avant les solutions novatrices de gestion des infrastructures et des équipements, visant à améliorer l’expérience des joueurs et des supporters. De la conception de terrains synthétiques à faible empreinte écologique à l’introduction de technologies de pointe pour la gestion des installations, cette catégorie récompense les projets qui transforment les infrastructures du football amateur.

Ces catégories seront évaluées selon 4 critères avec un barème de 5 points pour chacun : Pertinence, Déploiement, Potentiel et Innovation. Le jury, composé de Christophe Sollner, Marco Seintein et Edouard Delamotte, sera lui en charge de garantir l’équité et la rigueur dans le processus de sélection afin de trouver la perle rare.

A lire aussi