Offre Emploi : Chef(fe) de projet animation & cérémonies – Courchevel Méribel 2023

Le Comité d’organisation des Championnats du monde de ski Courchevel Méribel 2023 recherche un(e) Chef(fe) de projet animation & cérémonies

Qui sommes-nous ?

Du 6 au 19 février 2023, les stations de ski de Courchevel et de Méribel accueilleront les Championnats du Monde FIS de Ski Alpin. Ces deux stations olympiques, déjà organisatrices de Coupes du monde FIS de Ski sont mondialement connues et situées sur le domaine skiable de « Trois Vallées », le plus grand domaine skiable au monde. L’événement réunira 75 nations, plus de 600 sportifs et jusqu’à 20 000 spectateurs sont attendus chaque jour. 500 millions de téléspectateurs suivront les compétitions grâce aux 1800 journalistes accrédités et aux plus de 1000 heures de retransmission.

Nous sommes également en charge d’organiser les finales de la Coupe du Monde du 14 au 20 mars 2022.

En tant que Grand Organisateur d’Evènements Sportifs Internationaux, le Comité d’organisation a signé, dès la candidature, la charte des 15 engagements éco-responsables initiée par le Ministère des Sports et WWF.

Dans le cadre de sa volonté d’organiser des Championnats « uniques et mémorables », le Comité d’organisation est animé d’une ambition forte dans le domaine de la responsabilité sociale et environnementale.

Missions

Sous l’autorité de la Responsable Communication & Animation, vous assurerez le pilotage du programme d’animation et les cérémonies des finales et des Championnats du monde 2023. Pour 2023, les cérémonies sont : cérémonies d’ouverture et de clôture, tirages au sort des dossards, remises de médailles. Pour 2022, ce sont les remises des prix des athlètes ainsi que les remises des globes de cristal à l’issue de chaque course. Vous serez garant du respect de la règlementation FIS, de nos exigences et en phase avec les valeurs de Courchevel Méribel 2023.

Dans le cadre de cette mission, vous aurez à :

– Définir le programme d’animation et le concept des cérémonies,

– Mettre en place et piloter l’organisation de l’animation et des cérémonies,

– Coordonner les différentes ressources allouées (des OT, mairies, bénévoles) et les prestataires,

– Être garant de la bonne mise en œuvre des opérations sur les sites de Courchevel et Méribel, et autres sites « relais » dans le bon respect des plannings et des budgets,

– Concevoir, organiser et/ou participer à la mise en œuvre des dispositifs techniques nécessaires à la conduite des animations et des cérémonies,

– Coordonner les animations & cérémonies en répondant aux contraintes de sécurité, aux valeurs de l’événement, aux enjeux de communication & marketing, aux normes RSE.

– Identifier le besoin en bénévoles pour assurer la mission.

– Assurer une présence physique sur les événements, notamment certains soirs et week-ends.

Les missions du poste sont susceptibles d’évoluer en fonction des objectifs assignés à la direction.

Le profil souhaité

Expérience exigée à un poste similaire ou dans le secteur de l’Entertainment sportif

Anglais courant

Aisance rédactionnelle et relationnelle

Qualités attendues

Capacité d’adaptation et de travail en équipe ainsi que dans l’urgence,

Respect du collectif,

Rigueur, sens de l’organisation et autonomie dans le travail,

Capacité à prendre des initiatives et à travailler en méthode agile,

Une expérience dans l’événementiel sportif, culturel ou touristique est indispensable,

Une bonne connaissance du territoire et des acteurs locaux est un plus.

Localisation

La fonction est basée dans les bureaux du Comité d’organisation à Courchevel le Praz.

Contrat

CDD ou CDI à temps complet

Rémunération

Selon profil

Votre candidature (CV et mail de présentation) est à adresser avant le 10 février à : contact@courchevelmeribel2023.com