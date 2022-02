Interview Julien Bergeaud, CEO de Screenreach Interactive France (plateforme OTT qui distribue le Pass Ligue 1 d’Amazon en hors foyer)

Ce matin, Prime Vidéo a officialisé son association avec la plateforme de streaming Screach pour distribuer son offre football (Ligue 1 Uber Eats et Ligue 2 BKT) auprès des professionnels « hors foyer » en France.

A partir d’aujourd’hui, les bars, restaurants, hôtels, cafés, commerces, salles de sport, hôpitaux, maisons de retraite… vont pouvoir diffuser de manière « officielle » les matchs détenus par Amazon en souscrivant aux offres de la plateforme OTT Screach. Le « Pass Ligue 1 » offre plus de 600 matchs de Ligue 1 et Ligue 2 chaque saison avec un contrat signé jusqu’en 2024.

Pour accompagner le lancement de Screach en France, la société britannique a recruté Julien Bergeaud, au poste de CEO. Ce nom est désormais connu du grand public puisque Julien Bergeaud est l’ancien Directeur Général de la chaîne Téléfoot (Médiapro).

« Un bar n’a pas le droit de diffuser un match dans son établissement avec un compte Prime Video personnel »

Sport Buzz Business : Pouvez-vous nous présenter Screach ?

Julien Bergeaud : La plateforme est déjà opérationnelle, le groupe est notamment présent au Royaume-Uni et a une activité à l’international. En Angleterre, Screach distribue notamment BT Sport. En Pologne, nous avons un accord avec la NFL.

Notre technologie propose une solution OTT pour les lieux publics, les bars, restaurants, salles de sport, hôpitaux,… avec une application à télécharger, soit directement sur une TV connectée soit sur un ordinateur ou téléphone. Vous pouvez alors diffuser les matchs sur un écran TV à l’aide d’un Fire TV Stick (NDLR : offert aux professionnels).

Nous nous adressons à la fois aux lieux déjà équipés en télévisions mais également à ceux qui ne sont pas équipés et qui peuvent être intéressés par la diffusion de matchs. D’autres contenus en plus du Pass Ligue 1 arriveront en France.

SBB : Combien coûte votre offre foot d’Amazon Prime Video pour un professionnel ?

JB : Nous proposons 3 formules d’abonnement. La première possibilité est de s’abonner pour la saison et de payer la totalité de la somme. Pour le lancement, nous proposons de s’abonner pour la fin de la saison actuelle. La seconde offre est un abonnement à la saison mais avec un paiement chaque mois, un peu plus cher. La dernière possibilité est une abonnement d’un mois sans engagement. Les offres débutent à partir de 85€ HT par mois par établissement. Les prix sont les mêmes que ce soit pour un ou dix écrans. Un bar n’a pas le droit de diffuser un match dans son établissement avec un compte Prime Vidéo personnel. Aujourd’hui, avec cette offre Amazon et Screach, nous proposons une mise en conformité.

SBB : Pourquoi Amazon a choisi Screach ?

JB : La solution a fait ses preuves en Angleterre, je pense que c’est ce qui a intéressé Amazon. L’activité de Prime Video est tournée vers le particulier. Ils ont fait le choix de ne pas adresser la clientèle professionnelle. Avec Screach c’est possible. Nous nous occupons du commercial, du marketing, du service client,…

« Regarder un match entre amis, c’est une autre façon de profiter du spectacle »

SBB : Que représente ce marché hors foyer aujourd’hui et allez-vous fournir des audiences ?

JB : A l’international, le marché est important, estimé à environ 10 milliards de dollars et la France n’est pas un petit pays… Nous pourrons mesurer les audiences, nous verrons qui est branché sur l’application, ce sera l’occasion de montrer qu’il y a un nombre de fans supplémentaires en plus de ceux qui sont chez eux. J’espère que nous allons retrouver des périodes plus favorables à la consommation de match à l’extérieur, il y aura une envie car on souhaite vite passer à autre chose. Regarder un match entre amis, c’est une autre façon de profiter du spectacle.

SBB : Une offre bientôt autour de Roland-Garros qui est également diffusé par Amazon Prime Video ?

JB : On vous dira le moment venu (rires)

« Les professionnels auront des remises sur leur abonnement avec des « Screach Coins » »

SBB : Vous proposez également un service publicitaire qui permet aux professionnels de gagner de l’argent.

JB : Le service publicitaire est l’autre intérêt d’utiliser la plateforme. Nous avons deux types de services proposés. Un bar ou un restaurant peut utiliser l’application Screach pour faire la promotion de son lieu, mettre en avant ses offres,… Notre logiciel propose des animations dynamiques pour les écrans quand il n’y pas de matchs à retransmettre.

En parallèle, nous proposons également la diffusion de publicités de nos annonceurs et partenaires. En échange, les professionnels auront des remises sur leur abonnement avec des « Screach Coins », un système de récompense. Le plus simple est de diminuer la facture de l’établissement qui s’y retrouve. Pour les annonceurs, la clientèle est qualifiée, c’est intéressant pour des vendeurs de boisson par exemple. Le dispositif offrira à terme plusieurs milliers d’établissements.

SBB : Qu’est-ce qui a intéressé Screach dans votre profil selon vous ?

JB : Il faudrait leur demander… Je pense que ce qui les intéressait, c’est la capacité à les accompagner rapidement dans leur lancement en France avec mon parcours dans l’acquisition, la distribution et la publicité. J’ai lancé des chaines de TV dans le sport (Eurosport, Téléfoot), je vais travailler les différents aspects comme l’enrichissement de l’offre de contenu par exemple. Je pense qu’il cherchait un profil généraliste pour les accompagner.