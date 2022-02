Sponsoring – Uniqlo au soutien du circuit mondial de tennis fauteuil jusqu’en 2024

Déjà partenaire du circuit de tennis fauteuil depuis 2014, Uniqlo prolonge de trois années son contrat de sponsoring avec la Fédération internationale de tennis (ITF) qui durera désormais jusqu’en 2024.

Uniqlo soutiendra le tennis fauteuil (au moins) jusqu’en 2024. C’est ce qu’ont annoncé, conjointement, la Fédération internationale de tennis et la marque japonaise le 19 janvier dernier. Uniqlo a reconduit son contrat de Naming avec le Wheelchair tennis tour pour trois années supplémentaires. Un circuit qui offre un prize money total de 3 millions de dollars.

Une association de longue durée

Dans le cadre de cet accord, Uniqlo va continuer également à parrainer l’ITF Wheelchair Tennis Masters et la World Team Cup de tennis fauteuil.

Le sponsor de Roger Federer restera également le fournisseur officiel des vêtements du personnel des tournois. L’Uniqlo Wheelchair tennis tour, c’est chaque année au moins 160 événements dans plus de 40 pays.

En 2024, Uniqlo et le circuit de tennis fauteuil fêteront les 10 ans de leur association. « Au nom de l’ITF et de l’ensemble de la communauté du tennis en fauteuil roulant, je tiens à remercier Uniqlo pour son engagement continu envers ce sport. Uniqlo continue à investir dans le tennis en fauteuil roulant, en soutenant les joueurs et les tournois dans le monde entier », s’est réjoui David Haggerty, président de la Fédération internationale de tennis.

« Le soutien d’Uniqlo au tennis fauteuil au fil des années a beaucoup contribué à améliorer le sport »

« J’ai commencé à participer à des tournois internationaux de tennis en fauteuil roulant il y a exactement deux décennies cette année. J’ai été très heureux, en tant qu’athlète, de voir le tennis en fauteuil roulant gagner de plus en plus d’attention. Je pense que le soutien d’Uniqlo au tennis fauteuil au fil des années a beaucoup contribué à améliorer le sport et les niveaux de compétition », a déclaré Shingo Kunieda, n°1 mondial et médaillé d’or à Tokyo 2020.

Le tennisman japonais jouera avec Gordon Reid, multiple champion du Grand Chelem et médaillé paralympique, le rôle d’ambassadeurs Uniqlo.

« Des athlètes exceptionnels »

« Uniqlo continuera à collaborer avec ces athlètes exceptionnels et l’ITF pour aider à favoriser le développement du sport para », a quant à lui confié Tadashi Yanai, président-directeur général de Fast Retailing Co., groupe détenteur de la marque Uniqlo.