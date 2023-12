Offre Emploi : Commercial(e) & Business Développement Junior – Flycup

On recherche notre futur(e) Commercial(e) & Business Développement Junior,

pour accompagner le développement de Flycup en France et à l’International.

Qui sommes-nous ?

Avec Flycup, on réinvente l’expérience de consommation dans les stades et les événements sportifs et culturels grâce à une gamme innovante de packaging smart et durables. On crée une expérience de consommation unique en permettant de manger et boire facilement à une main, n’importe où et n’importe quand !

En plus d’être pratique, Flycup offre une alternative forte aux emballages plastiques à usage unique avec des solutions recyclables et une gamme réutilisable 0 déchet, pour décarboner l’ensemble de la restauration événementielle.

Depuis 2019, on a permis à plus d’une quarantaine de clubs (PSG, OL, Stade de France, OM…) et de marques partenaires (Heineken, Danone, Andros…) de transformer leur offre de consommation avec plus de praticité et moins de déchets.

En rejoignant notre équipe, tu intègreras un univers sportif et engagé et tu participeras à la structuration d’une startup en plein développement.

Description et objectif du poste :

Flycup souhaite aujourd’hui faire grandir son équipe commerciale ! On recherche donc notre nouvelle recrue en tant que commercial.e et business developer junior.

En relation directe avec le fondateur et directeur du business development, ton objectif sera de leur apporter un support commercial fort et de développer la clientèle avec beaucoup d’autonomie et de prises d’initiative.

Si tu es une personne motivée, organisée, proactive avec un mental de chasseur.euse, rejoins notre team pour mener à bien tes missions qui seront basées sur 3 grands axes:

1. Prospection BtoB

Cibler et démarcher des leads (phoning et email) pour obtenir des rdv qualifiés

Envoyer des échantillons et suivre précisément le deal flow avec les prospects

Traiter l’ensemble des demandes entrantes et formaliser les offres (devis, factures)

Assurer une veille concurrentielle permanente pour trouver des opportunités de marchés et des événements ciblés (conférences, salons…)

2. Vente et négociation

Réaliser les premiers rdv de présentation, après avoir analysé les besoins du client

Préparer les rdv de négociation en lien avec le responsable

Construire des plans d’actions spécifiques par client et piloter la performance du porte-feuille (reporting actualisés)

Renseigner le CRM et assurer en interne la passation des dossiers

3. Customer Success

Intervenir chez les clients pour former les équipes opérationnelles

Contacter régulièrement les clients pour collecter les feedbacks terrain et trouver des opportunités de ventes additionnelles

Créer avec le marketing des supports d’aide à la vente personnalisés (présentoirs, process…) pour aider les clients à développer leurs ventes

Fidéliser les clients existants en bâtissant une relation de long terme basée sur l’écoute et la confiance

Profil recherché :

Peu importe le cursus !

C’est clairement ta personnalité et ton tempérament qui feront la différence. On recherche des personnalités en adéquation avec notre marché et nos valeurs !

Tu as une première expérience significative dans la prospection et la vente BtoB

Tu as connaissance des principes fondamentaux de la vente (prépa de rdv, négo…)

Tu as un fort intérêt pour l’industrie du sport

Tu es engagé(e) sur des valeurs d’éco-responsabilité et de durabilité

Tu as un tempérament commercial, orienté résultats et tu aimes les challenges

Tu fais preuve d’une aisance relationnelle avec d’excellentes aptitudes à t’exprimer à l’oral et à l’écrit, notamment en anglais

On veut surtout que tu aies l’esprit start-up en étant dynamique, autonome, polyvalent et force de proposition

En travaillant chez nous, tu :

Rejoins une petite équipe motivée (4 associés, 1 Head of Business Development, 2 freelance, un board expérimenté)

Rejoins une startup dans un contexte dynamique, en pleine évolution, avec des clients grands compte au rayonnement international

Participes au développement d’un concept innovant et responsable, unique sur son marché

Mets en pratique tes connaissances et seras rapidement responsabilisé(e)

Ce job t’intéresse ?

· Type de contrat et revenu à définir selon profil

· Bureaux sur Marseille (Joliette) avec Télétravail possible 2 jours/semaine

Envoie-nous ton CV en nous expliquant brièvement par email pourquoi tu as envie de rejoindre l’équipe ! Voici l’adresse: contact@flycup-packaging.com