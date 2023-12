Offre Emploi : Community Manager – Comité National Olympique et Sportif Français – CNOSF

À propos de Comité National Olympique et Sportif Français – CNOSF

Le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) est une association reconnue d’utilité publique. Il représente le mouvement Olympique sur le territoire français et promeut les principes fondamentaux et les valeurs de l’Olympisme. Il organise et dirige la délégation française aux Jeux Olympiques et aux compétitions patronnées par le CIO. Représentant l’ensemble du mouvement sportif sur le territoire, le CNOSF réunit 110 fédérations sportives nationales et membres associés, et leurs 180000 associations sportives.

Le poste

Afin d’accompagner le développement de son écosystème de communication digitale (sites Internet et réseaux sociaux) et de soutenir l’activité éditoriale du Pôle Communication et Evénementiel, le CNOSF recherche un Community Manager (H/F).

Missions

Au sein du pôle Communication et Evénementiel composé de 20 collaborateurs vous serez placé sous la responsabilité du chef de projet digital. Vous aurez pour missions principales de :

Assurer la gestion du planning éditorial et l’animation des réseaux sociaux @FranceOlympique ;

Développer une stratégie de contenus créatifs afin d’animer la communauté @FranceOlympique sur les différentes plateformes digitales ;

Participer à la réflexion et l’exécution des différents temps de parole des réseaux sociaux ;

Réaliser de courtes vidéos lors des événements sportifs et institutionnels avec réalisation de prises de son et de montage simple ;

Réaliser graphiquement des contenus avec des outils de PAO ;

Accompagner et diffuser le planning éditorial auprès des différents pôles du CNOSF et nos partenaires ;

Se charger du suivi des prestataires vidéo, avoir la capacité de les accompagner du brief à l’exécution du produit ;

Gérer l’animation éditoriale du site internet et déploiement des newsletters www.franceolympique.com ;

Participer aux comités éditoriaux ;

Créer et animer des communautés et dialoguer avec les internautes ;

Réaliser une veille qualitative et quantitative sur les réseaux sociaux ;

Accompagner le chef de projet dans la gestion des campagnes de marketing digitales ;

Évaluer la communauté des acteurs des JOP ;

Être un conseil auprès des directions du CNOSF avec une veille dédiée aux actualités ;

Assurer un reporting régulier ;

Participer aux activités quotidiennes et projets transversaux du Pôle et du CNOSF.

Profil recherché

De formation supérieure en communication – journalisme, vous avez une expérience professionnelle affirmée dans le domaine des réseaux sociaux.

Le sport est un domaine qui vous passionne, tout comme ses pratiques, ses acteurs et ses enjeux.

Compétences

Expérience dans le domaine de la communication institutionnelle. ;

Créativité, curiosité, prise d’initiatives ;

Maitrise de la suite Adobe ;

Excellente culture générale et digitale ;

Compétences rédactionnelles, en français et en anglais ;

Esprit d’analyse et de synthèse ;

Sens de la confidentialité ;

Réactivité, capacité à travailler sous pression et dans l’urgence ;

Adaptabilité.

La politique de recrutement du CNOSF vise à atteindre une représentation équilibrée des hommes et des femmes au sein de l’ensemble des postes. Cette offre est ouverte aux personnes en situation de handicap.

LOCALISATION

13e Arrondissement, Paris, France

CONTRAT : CDI

DATE DE DÉBUT : Dès que possible

AVANTAGES

Compte épargne temps

Compte épargne retraite collectif

Prise en charge de 50% du titre de transport et des tickets restaurant

Un CSE actif : activités sportives, billets à tarif préférentiel, temps collectifs, etc.

STATUT

Non Cadre (CCNS)

EXPÉRIENCE

> 2 ans

Pour postuler, rendez-vous ici