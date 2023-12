Une « nouveauté » dans l’affichage du score des matchs de foot testée par Prime Video en Premier League

Prime Video, diffuseur de quelques matchs de Premier League en Angleterre, a affiché pour la première fois un compteur qui annonce le nombre de changements restants de chaque équipe.

La semaine dernière, lors du match Wolves – Burnley de la 15e journée de Premier League, Prime Video a décidé « d’innover » le traditionnel tableau d’affichage visible par les téléspectateurs. Au-dessus du score donc, des petits traits blanc horizontaux indiquaient le nombre de changements restants pour chaque équipe.

Comme dans de nombreux championnats, depuis la saison 2022/2023, les clubs de Premier League sont autorisés à effectuer 5 changements en 3 tempos. Les 5 barres représentent ainsi les 5 changements et lorsque l’un d’entre eux est effectué, l’une des 5 barres blanches disparaît. Avec ce nouvel affichage, Prime permet ainsi aux fans de connaître le nombre de rotations restantes de manière instantanée.

Une nouveauté qui semble avoir ravi les fans anglais, comme le rapporte RMC Sport. Sur les réseaux sociaux, plusieurs messages positifs ont réagi à cette innovation.

Amazon Prime Video have introduced a GAME-CHANGING feature to their Premier League match broadcasts 😲 pic.twitter.com/YcZp0tWrTr

— Mail Sport (@MailSport) December 6, 2023