BWT nouveau partenaire-titre d’Alpine F1 Team

Ce matin, l’écurie Alpine F1 a officialisé la signature d’un nouveau contrat de partenariat avec la marque BWT.

Dans le cadre d’un accord pluriannuel, BWT devient partenaire-titre de l’équipe dès cette saison 2022 qui débute dans un peu plus d’un mois. Avec ce contrat de Naming, l’écurie française est renommée « BWT Alpine F1 Team ». Une annonce qui intervient quelques jours après l’arrivée d’Oracle comme nouveau partenaire-titre de Red Bull Racing.

Sur les monoplaces de Fernando Alonso et Esteban Ocon, le célèbre rose de la société autrichienne spécialisée dans les systèmes de traitement de l’eau sera désormais visible. Un code couleur utilisé depuis de nombreuses années par BWT dans ses actions de sponsoring sportif. « Cette couleur symbolise la mission de BWT visant à « changer le monde, gorgée par gorgée » et de le rendre meilleur quotidiennement via son concept Bottle Free Zone » rappelle la marque dans le communiqué. Par le passé, BWT était en F1 avec Aston Martin, Racing Point et Force India. En dehors du sport automobile, la marque est également impliquée dans le football et les sports d’hiver.

Introducing BWT Alpine F1 Team.

We’re proud to combine forces with BWT to drive sustainability around the world using the shared global platforms of Formula 1 and the automotive industry.

Click below to read more 🔗

#BWT #BestWaterTechnology #ChangeTheWorldSipBySip

— BWT Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) February 11, 2022