Offre Emploi : Digital Project Manager Junior – Lafourmi

LAFOURMI est la 1ère agence de communication Sport indépendante du marché (55 collab.). Dédiée au développement des audiences et des revenus pour les détenteurs de droits sportifs, les organisateurs d’événements et les marques sponsors, elle accompagne ses clients (parmi lesquels FFF, PUMA, Crédit Agricole, LFP, Stade Français Paris, Accor, UEFA, FFR, Paris Saint-Germain…) sur leurs enjeux de branding, de storytelling, de fan engagement, d’influence, de CRM ou encore de ticketing.

Dans le cadre de son développement, LAFOURMI est à la recherche d’un.e Digital Project Manager Junior.

Si tu as envie de bosser pour les plus beaux acteurs de l’industrie du Sport, de conjuguer passion et réflexion, c’est ici et maintenant que ça se passe !

Tes missions

Sous la responsabilité et la supervision du Creative Technologist, tu seras en charge de :

Accompagner le.la Creative Technologist dans la conduite opérationnelle et stratégique de l’ensemble de la production digitale de l’agence (sites institutionnels/events, applications mobile, activations digitales et sociales)

Mener à bien la phase de conception et de cadrage des projets qui te seront assignés : rédaction de spécifications, cahier des charges, stratégie éditoriale, planning, conception UX / UI…

Coordonner les développements techniques avec les studios de développement partenaires

Gérer la phase de recette des applications (plan de recette, quality check…)

Mettre en place des solutions d’analyse de la performance (GTM, GA…) et des stratégies de référencement naturel

Participer à la mise en œuvre de solutions techniques innovantes en transverse, au sein d’activations pour nos clients (Bot, AR, VR, data…)

Travailler en collaboration étroite avec les équipes de l’agence (conseil, production…)

Ton profil

Bonne connaissance des solutions digitales : sites desktop & mobiles, applications mobiles, sites e-commerce, plateformes de ticketing, plateformes vidéo, formats médias…

Créatif.ve, méthodique, innovant.e, force de proposition, d’un esprit vif et dynamique

Justifiant d’au moins une année d’expérience significative au sein d’une agence de communication ou de production en tant que chef de projet digital (technique et/ou fonctionnel) ou un poste similaire

Capable de collaborer avec une équipe de différents profils

Avec une base de connaissances techniques : principaux langages informatiques, CMS, infrastructure…

Appétence et/ou un fort intérêt pour l’UX / UI et les méthodes de design

Connaissance des différentes étapes de production d’une solution digitale

Maîtrise des principaux outils : Sketch, Adobe XD, Trello, Redmine ou équivalent, Dreamweaver ou équivalent

Notions sur les méthodes de travail en agilité (Scrum, Kanban…)

La maîtrise de l’anglais serait un plus

Date de début : on t’attend 🙂

Type de contrat : CDI

Package : selon profil & expérience

Lieu : Boulogne-Billancourt

Pour postuler, rendez-vous ici