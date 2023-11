Offre Emploi : Directeur Général & Financier et Associé (Late Founder) – Kop Media

Directeur Général & Financier (COO/CFO)

Associé (late founder) – Contrat : Part-time/Presta

Pas de cabinet de recrutement

⚽ Kop

Kop Media est une jeune société en forte croissance, qui ambitionne de devenir le 1er créateur de contenus vidéo sport sur les réseaux sociaux d’ici Paris 2024.

Pour atteindre cet objectif, nous cherchons un entrepreneur dans l’âme pour développer l’activité interne, mettre en place les outils de pilotage, recruter notre Dream Team, et accompagner les dirigeants dans les décisions stratégiques.

Aujourd’hui :

Kop Media est une équipe de 10-15 personnes basée à Paris et en remote

nous avons déjà créé Kop Football (2,5M abo sur les réseaux sociaux) et Kop Rugby, et allons lancer des nouveaux sports (eSports, Basket, Tennis …)

grâce à notre expertise, nous aidons des premiers partenaires à toucher les jeunes générations en ligne (ASO, FFF, LOSC, SEGA)

nous réalisons + 30M de vues par mois de façon 100% organique

nous avons lancé 2 offres commerciales : brand content sur nos assets & marque blanche pour nos clients => Business modèle ARR

🏆 Objectifs

Piloter la société en optimisant les process et les outils financiers.

Organiser et manager les ressources internes pour augmenter le ROI.

Définir les objectifs ambitieux et manager l’ensemble des opérations en insufflant une culture propre à la stratégie de l’entreprise.

💪 Missions

Direction :

Lancer, optimiser et piloter les opérations internes

Définir la culture de la startup projetant le leadership, la stabilité et la compétence de l’équipe dans son ensemble.

Assurer l’onboarding de toutes les nouvelles recrues et des nouveaux partenaires.

KPI et objectifs :

Prioriser les projets selon la stratégie de l’entreprise

Planifier et budgéter les projets avec les équipes

Établir des feuilles de route, les KPIs et les objectifs et assurer qu’ils soient atteints.

Pilotage :

Gérer la partie administrative et financière

Trouver des nouveaux leviers de développement : dette, croissance, levée

Planifier et budgéter les projets des différents départements

Analyser nos performances et en tirer des conclusions

🚀 Pourquoi rejoindre Kop Media ?

arriver maintenant, c’est saisir l’opportunité de construire la stratégie et les équipes

révolutionner l’écosystème des médias sportifs avec nous

rejoindre une équipe de jeunes passionnés

profiter d’un environnement ultra-créatif

Rémunération : 1ère année (Part-time/Prestation) en equity / 2ème année (CDI) : fixe + equity

💥 Tu es la bonne personne si :

tu cumules 3-5 ans d’expérience en finance d’entreprise et/ou stratégie d’entreprise

tu connais très bien l’écosystème médias et sportif

tu as une ambition démesurée

tu sais parfaitement piloter un projet par les chiffres

tu es ROI focus

tu aimes manager et es animé par la gestion d’équipe

tu es proactif(ve), débrouillard(e), autonome et rigoureux(se)

tu parles couramment français et anglais

Contact

mail : edouard@kop-media.com / alexandre@kop-media.com