Activation – JD Sports et l’OGC Nice célèbrent leur partenariat avec une caméra cachée

Cette semaine, l’OGC Nice a annoncé la signature d’un nouveau partenariat avec JD Sports. L’enseigne de distribution devient Partenaire Officiel des Aiglons et s’affichera désormais sur la manche gauche des maillots des joueurs en Ligue 1 Uber Eats.

Pour célébrer ce nouveau contrat pluriannuel, le club et JD Sports ont réalisé une caméra cachée mettant en scène le capitaine Dante.

« Nous sommes très fiers d’accueillir JD en tant que nouveau partenaire sur la manche des maillots du club et de devenir un partenaire clé pour le marché français. Il s’agit d’une opportunité fantastique, à travers ses nombreux magasins, d’accélérer la distribution de notre gamme merchandising. Nous sommes impatients de développer des expériences passionnantes et créatives pour nos fidèles supporters » commente Cynthia Marcou, directrice des partenariats, du merchandising et du digital de l’OGC Nice, dans un communiqué.

Dès le match de dimanche contre Toulouse, les joueurs porteront donc le logo JD Sports sur la manche des maillots. L’enseigne de vêtements de sport, d’origine anglaise, va donc prendre la place à cet emplacement de Ineos Hygienics. « L’OGC Nice est un partenariat passionnant pour la marque et contribue à la croissance que nous observons en France. Le club est ambitieux et a réalisé un excellent début de saison. Nous sommes ravis d’ajouter une présence en Ligue 1 à notre portefeuille mondial de clubs en pleine croissance. Nous sommes impatients d’activer ce partenariat à Nice ainsi qu’à travers toute la France » ajoute Michael Armstrong, directeur général mondial de JD.

