Quand Lacoste et The Sandbox célèbrent les 90 ans de la marque au crocodile dans le metaverse

Pour fêter comme il se doit ses 90 ans d’existence en 2023, Lacoste poursuit ses activations en s’invitant dans The Sandbox pour la fin d’année.

Dans le détail, la marque au croco a créé plusieurs univers dans la plateforme metaverse que les joueurs pourront découvrir jusqu’au 7 décembre prochain.

Ce jeudi 23 novembre, The Sandbox, un des leaders dans la création de mondes virtuels ludiques, annonce un partenariat avec Lacoste à l’occasion de 90 ans de la marque au crocodile. Jusqu’au 7 décembre, The Lacoste World Tour expérience va être lancé. Il s’agit d’un monde virtuel créé de toute pièce par The Sandbox dans lequel l’histoire de Lacoste va être mis à l’honneur.

Optez pour un skin Medvedev

Les joueurs vont pouvoir explorer des versions Lacoste de grandes villes remplies de crocodiles comme Tokyo, São Paulo, Paris ou une île sur le thème du golf. Une collection exclusive de produits numérique de la marque au crocodile va également être commercialisée sur le marketplace du jeu, permettant aux joueurs d’afficher leur style et leur passion pour Lacoste au sein du monde virtuel.

Bonne nouvelle pour les fans de tennis et de golf, il sera possible d’arborer un « skin » (déguisement en français) du Russe Daniil Medvedev ou de la française Céline Boutier.

« Une célébration de la créativité »

« Nous sommes ravis d’accueillir Lacoste, l’une des marques les plus connues au monde dans le domaine du golf et du tennis, au sein de The Sandbox », précise Sébastien Borget, cofondateur et directeur de l’exploitation de The Sandbox, dans un communiqué. « Cette collaboration ouvre un champ de possibilités où les joueurs et les créateurs peuvent s’immerger dans un environnement dynamique et amusant, inspiré par la marque emblématique. Au-delà du sport et de la mode, notre partenariat avec Lacoste est une célébration de la créativité, permettant aux joueurs et aux fans de donner vie à leur imagination et de façonner leurs expériences dans le monde de The Sandbox. »

« Une partie première de notre expérience client »

« Lacoste est fier de collaborer avec l’un des principaux acteurs du métavers, The Sandbox, pour créer

une nouvelle expérience gamifiée pour nos communautés de fans. Depuis le lancement de notre

exploration des opportunités que présente le web3 en 2022, nous avons considéré ces tendances

émergentes comme une partie pionnière de notre expérience client », ajoute Benjamin Blamoutier,

VP Global Brand & Customer Experience chez Lacoste. « Nos fans contribuent chaque jour à l’évolution de la marque, il nous semblait donc naturel de les récompenser par une immersion ludique pour conclure la célébration de notre 90e anniversaire par une expérience virtuelle révolutionnaire. »

