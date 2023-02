Offre Emploi : Hospitality Sales Manager – Infront France

INFRONT FRANCE CDI – HOSPITALITY SALES MANAGER – PÔLE HOSPITALITY, TRAVEL & SEMINARS

Infront, société du Wanda Sports Group, est leader mondial sur la scène du marketing sportif. Connue pour son positionnement haut de gamme, Infront France est une agence de marketing sportif à la compétence globale, offrant une palette complète de services spécialisés dédiés au marché du sport : distribution de droits média, sponsoring, production TV, conseil, hospitalités et organisation d’événements.

Afin de développer son activité et ses revenus, Infront France recherche un(e) Hospitality Sales Manager.

Rattaché(e) au directeur du pôle Hospitality, Travel & Seminars, vos missions principales seront les suivantes :

• La commercialisation auprès des entreprises de l’ensemble des produits Hospitalité de l’agence (Coupe du Monde de Rugby France 2023, Stade de France, Divers, etc.) ;

• Le développement d’un portefeuille de nouveaux clients B2B afin d’atteindre les objectifs individuels et collectifs définis par la Direction Commerciale ;

• La définition et la mise en oeuvre d’une stratégie de prospection ;

• La mise en place de relations de proximité avec les clients ;

• La gestion de l’ensemble du cycle de vente (de la prise de rendez-vous à la finalisation contractuelle) puis du suivi comptable (facturation et paiement) ;

• La réalisation d’un suivi de vos ventes et d’un reporting hebdomadaire ;

• La participation à des opérations commerciales : salons, événements, prospection terrain ;

• L’accompagnement des clients lors des événements.

Profil recherché :

2 ans d’expérience minimum réussie dans la vente en profil « chasseur ».

De formation supérieure commerciale, vous aimez vendre et vous vous appuyez sur une première expérience commerciale BtoB dans un contexte concurrentiel qui vous confère une bonne maîtrise des techniques de vente et de négociation.

Reconnu(e) pour votre capacité à convaincre et votre aisance relationnelle, vous avez cette capacité à générer de la croissance et à réaliser vos objectifs.

Engagement, ténacité et rigueur sont autant d’atouts qui vous permettront de réussir dans cette mission.

Qualifications :

• Une formation supérieure commerciale ;

• Maitrise de l’anglais ;

• Une expérience commerciale BtoB dans le secteur serait un vrai avantage ;

• La maîtrise du Pack Office : PowerPoint, Excel, Word.

Lieu : Boulogne-Billancourt (92)

Début du contrat : dès que possible

Rémunération : selon le profil

CV et lettre de motivation à adresser à : hospitality.france@infrontsports.com