Offre Emploi : Infographiste / Motion Designer – KOMIS

Annonce : INFOGRAPHISTE / MOTION DESIGNER

Depuis près de 25 ans, KOMIS se positionne comme un acteur incontournable dans la gestion de l’expérience de marques.

Les prestations s’articulent autour de 3 pôles de compétences complémentaires :

• KOMIS Events : pour répondre aux exigences techniques et événementielles des marques-clients grâce à un véritable savoir-faire en matière de logistique, de maintenance et d’exploitation ;

• KOMIS LED : pour concevoir, développer et produire des écrans et systèmes vidéo LED pertinents et impactants ;

• KOMIS Studio : pour la conception de contenu graphique, d’identité visuelle, d’animations vidéo et motion.

Les principaux partenaires et clients de KOMIS sont issus de Fédérations sportives et organismes internationaux (FFR, EPCR, World Rugby…), de ligues nationales (LNR, LFH…), de clubs professionnels (Ligue 1 et 2, Top 14, Pro D2…) mais aussi d’entreprises, de collectivités territoriales, d’agences événementielles et d’agences de communication.

Dans le cadre de l’important développement de son activité, KOMIS recrute pour son siège social situé à Montauban (82) un(e) :

Infographiste / Motion Designer (F/H)

Sous l’autorité directe du dirigeant et en coordination avec le/la responsable clientèle, vous intégrerez les équipes pour accompagner nos clients dans la création de leurs animations vidéo et leurs créations Print. Vous contribuerez également à la construction et à la mise à jour des supports de communication et d’information interne et externe : Print, web, vidéo et réseaux sociaux, panneaux numériques, …

POSTE ET MISSIONS

La partie graphique :

• Réalisation d’animations : Création d’animation vidéo, mise à jour, et modification des dimensions. Pour les systèmes vidéo LED bord de terrain, les écrans géants vidéo LED, bandeaux/totems/arches LED, et également pour des vidéos en ligne et animation GIF ainsi que tout autre vidéo montage. Création vidéo en motion design.

• Création graphique pour tout ce qui est Print. De la plaquette offset à l’habillage de stade (Akylux, Dibon, bâche, toile tendue, vinyle, Affiches, etc), il faut pouvoir s’adapter à chaque support.

• Savoir s’adapter au bon format, savoir conseiller le client et aller jusqu’à l’édition des bons à tirer et des mises en situation (photos-montages).

• Communication interne et administrative, édition des outils de communication, vidéos de test, et visuels utiles à la partie commerciale et technique de l’entreprise. Savoir créer des books d’appel d’offres, et mettre en forme des documents techniques.

• Faire de la veille graphique et savoir trouver des solutions et des ressources en ligne (en respectant les creative commons).

Gestion de projet :

• Gestion des demandes multiples de nos clients en fonction des temps de fabrication, en interne et en sous-traitance, et du délai d’expédition.

• Relance des clients, suivi de projet et gestion des demandes urgentes.

• Appui ponctuel à l’organisation des événements (LNR, FFR, EPCR…).

Gestion commerciale et communication :

• Adresser des devis en fonction du temps de travail demandé et des sous-traitances possibles, ainsi que la négociation des coûts de fabrication et matériaux auprès de nos fournisseurs.

• Etablir le prévisionnel du chiffre d’affaires annuel en réalisation d’animation vidéo et réalisation Print.

• Créer et gérer des campagnes de newsletter à destination de nos clients actuels et prospects.

• Gérer la section communication de la société en créant du contenu Web (Site internet et réseaux sociaux).

• Gestion et refonte du site internet (avec l’aide d’entreprises externes si nécessaire).

SAVOIR-FAIRE ET SAVOIR-ETRE

Ses connaissances :

• BAC +2/3 (Minimum) en Formation Communication Visuelle, Design Graphique et Multimédia.

• Minimum de 2 ans d’expérience en agence de communication graphique et/ou publicitaire.

• Savoir travailler sur l’environnement PC (raccourcis, outils, et entretien/gestion de la VRAM).

• Bonne connaissance dans l’utilisation d’After Effects (et plugins) et Media Encoder (connaître les formats vidéo).

• Connaissance complète dans l’utilisation de Photoshop/Illustrator/Indesign/Acrobat Pro et connectivité entre tous ces programmes.

• Connaître la chaîne de fabrication et la faisabilité des supports publicitaires (impressions, signalétique, covering).

• Très bonne connaissance et gestion des outils multimédias/ des réseaux sociaux / de newsletters / Web.

• Permis B indispensable.

Ses qualités :

• Investi dans les projets, et consciencieux dans les réalisations.

• Savoir s’organiser pour suivre indépendamment plusieurs projets en cours.

• Bonne aptitude rédactionnelle.

• Esprit d’équipe.

• Être capable de trouver des alternatives à chaque situation.

• Autonomie.

• Créativité et force de proposition.

• Réactivité et adaptabilité aux pics de charge de travail.

• Gestion des priorités.

• Bon relationnel et aisance en communication.

• Ouverture et curiosité d’esprit.

• Disponibilité.

CONDITIONS

• Salaire brut mensuel attractif + primes variables + commissions / objectif.

• Bureau PC.

• Lieu de travail habituel : siège social à Montauban (82).

Contact : compta@komis.fr