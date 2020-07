Offre Emploi : Informaticien Fédéral – Fédération Française de Tennis de Table (FFTT)

CDI

DATE D’EMBAUCHE : 1ER OCTOBRE 2020

LIEU : PARIS 13ÈME

Missions

Assurer la gestion de l’informatique fédérale

Assurer l’interface avec les fournisseurs informatiques

Suivre les projets informatiques en lien avec les différents organismes : clubs, comités et ligues

Activités principales

– Rôle de conseil et étude de faisabilité des développements

– Conception et développement des applications internes

– Gestion de la relation avec le prestataire assurant la TMA du SI fédéral

– Centralisation et traduction des besoins

– Maintenance informatique des serveurs, matériels et logiciels utilisés

– Configuration et administration du réseau local

Compétences

Savoir-Etre :

– Sens du contact et de l’initiative, autonome et pédagogue

– Connaissance du fonctionnement des instances sportives appréciées

– Goût et appétence pour le milieu associatif

Savoir-Faire :

– Maitrise des outils techniques (PHP, Windev, base de données, etc.)

– Maitrise des architectures techniques existantes

– Capacité à traduire l’environnement réglementaire en process informatique

– Veille technologique et auto-formation

Formation

Formation diplômante ou équivalent niveau II (licence, licence pro)

Première expérience confirmée de 4 à 5 ans

Dimension

– Relations internes : membres élus, ensemble des permanents FFTT

– Relations externes : ligues régionales et comités départementaux, prestataires informatiques

– Hiérarchie : chargé de mission (élu) et directeur général

– Management : apprenti

Rémunération

Selon profil et expérience

Les candidatures (lettre de motivation et C.V) sont à adresser à Marion WOLFER, Responsable RH de la Fédération Française de Tennis de Table, à l’adresse suivante : marion.wolfer@fftt.email / 01 53 94 50 29