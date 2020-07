Les équipes de l’Accor Arena remportent l’exploitation de la future Arena Porte de la Chapelle

Aujourd’hui, la Société anonyme d’exploitation du Palais omnisports de Paris-Bercy (SAE POPB) a annoncé avoir remporté l’appel d’offres pour l’exploitation de la future Arena Porte de La Chapelle.

En plus de l’Accor Arena, la SAE POPB a donc remporté la consultation portée par la Ville de Paris concernant l’exploitation de la future salle (98M€ HT) qui accueillera notamment des compétitions de badminton et Taekwondo pendant les JO et Paralympiques 2024.

Dans le cadre de cet accord signé pour 10 ans, trois missions principales attendent la SAE POPB : L’exploitation commerciale de la nouvelle Arena, la gestion d’activités de service public et l’organisation d’activités annexes dans le Programme de Locaux Complémentaires, un espace expérientiel ouvert à tous en permanence (sport et cultures urbaines) qui proposera notamment une restauration ouverte au public pendant et en dehors des événements, retail, programmation événementielle variée, espace d’incubation et bar rooftop avec son playground de basketball…

« La commercialisation et la gestion du Naming font partie de nos missions » nous précise Nicolas Dupeux, Directeur Général de l’Accor Arena.

« Créer des synergies fortes entre les deux plus grandes Arenas parisiennes »

Dans un communiqué, Nicolas Dupeux, s’est réjouit de « cette formidable opportunité qui s’ouvre à nous de pouvoir gérer ce nouvel écrin et créer des synergies fortes entre les deux plus grandes Arenas parisiennes ».

Pour rappel, la future Arena de la Porte de la Chapelle aura pour club résident le Paris Basketball actuellement en Pro B. Une salle de 8 000 places en configuration basket et 9 000 en jauge maximale.

« Convaincue que l’exploitation de cette future Arena sera un atout majeur dans le déploiement de sa stratégie d’activité, l’Accor Arena a souhaité répondre à l’enjeu de développement local posé par cette consultation en mettant toute son expertise au service d’un équipement performant et des populations cibles qui en bénéficieront » ajoute le communiqué. « Pour ce projet, elle a porté une vision forte : faire de ce nouvel équipement le catalyseur de transformation du territoire dans lequel il va s’implanter, un moteur de la métamorphose du quartier, le poumon d’une zone d’activités plurielles et cosmopolite qui va redonner une place de choix au quartier nord-est de la métropole. »