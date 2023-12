Offre Emploi : Journaliste – Foot Mercato

La société Adversport a été créée en 2005, elle édite notamment le site Foot Mercato, média spécialisé et leader dans le domaine du football. Des versions espagnole Fichajes Fútbol et allemande Fussball Transfers ont été créées par la suite.

La société dispose de sa propre régie publicitaire depuis 2015 qui gère la monétisation de ses propres sites médias.

En 2016, Adversport se lance dans l’ecommerce et ouvre sa boutique Foot.FR. Spécialisée dans la vente de maillots, survêtements, chaussures, ballons et tous les équipements nécessaires à la pratique du football. En 2019, Foot.FR lance son premier magasin physique à Marseille. En juillet 2021, Foot.FR ouvre le plus grand magasin de France dédié au football à Avignon. Et en septembre 2021, la boutique Foot.FR Lyon ouvre ses portes.

Adversport est basé à Paris (Saint-Ouen-sur-Seine), Lyon, Marseille, Avignon, Madrid et Cologne. Une équipe technique interne s’occupe du développement des sites internets et des applications mobiles.

Descriptif du poste

Foot Mercato, premier site français indépendant consacré au football et leader sur l’actualité du football en France avec 20M d’utilisateurs actifs chaque mois, recherche un journaliste H/F pour un CDD du 15 janvier 2024 au 30 septembre 2024.

Sous la responsabilité du rédacteur en chef et de son adjoint, vous serez intégrés à la rédaction et prendrez en charge les différents aspects inhérents à la fonction :

• Veille et recherche d’information

• Revue de presse (Internet, presse, radio, TV etc.)

• Rédaction de brèves, d’articles et de notes de match

• Articles de fond, interviews, développement des sources propres

• Création de nouveaux formats

*avantages : (tickets restaurant, indemnité transport, mutuelle)

Profil recherché

Rigoureux et réactif dans la gestion quotidienne de votre activité, vous possédez les qualités indispensables à la fonction : qualité rédactionnelle irréprochable, aptitudes relationnelles, faculté d’adaptation, curiosité d’esprit, inventivité, force de proposition. Le goût du travail en équipe, la rigueur, la réactivité, la capacité à prendre des décisions et surtout une vraie passion pour le ballon rond sont des aptitudes fortement appréciés.

La maitrise d’une langue étrangère (anglais au minimum) est obligatoire, de même qu’une première expérience significative (piges, première expérience dans un média). Enfin, une bonne connaissance des réseaux sociaux (Twitter, Instagram, Tik Tok, etc) est également indispensable. N’hésitez pas à envoyer des exemples de travaux, articles publiés.

Type de contrat : CDD / Temporaire (8 à 9 mois)

Date de début : 15 janvier 2024

Lieu : Saint-Ouen-Sur-Seine

Expérience : > 1 an

Télétravail ponctuel autorisé

Salaire : 2195€ / mois

Pour postuler, rendez-vous ici