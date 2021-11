Offre Emploi : Juriste Assurances et droit du sport – Fédération Française de Tennis

Entreprise

La FFT, fédération sportive agréée, conformément à la législation en vigueur et à ses statuts, organise et gère les activités du tennis professionnel français. Elle est chargée par délégation ministérielle de promouvoir, d’organiser et de développer le tennis en France, de réunir et de soutenir les clubs affiliés, et de coordonner leurs activités. Elle assure également la représentation de la France par l’engagement des équipes de France dans des manifestations internationales comme la Coupe Davis, la Fed Cup ou les Jeux Olympiques ainsi que par l’organisation de grands tournois.

À cet égard, la FFT est l’organisateur officiel des Championnats Internationaux de France de Tennis de Roland-Garros et du Rolex Paris Masters et détient à ce titre, l’intégralité des droits d’exploitation qui s’y rapportent.

La FFT s’engage en faveur de la diversité, toutes nos offres de postes sont ouvertes aux personnes en situation de handicap.

Poste

Poste en CDI à pourvoir dès février 2022

La Fédération Française de Tennis recherche un juriste assurances et droit du sport F/H afin de la soutenir dans ses activités.

Au sein du département « Institutionnel et Fédéral » de la Direction Juridique, Intégrité et Conformité, vous serez principalement en charge des activités « assurances ». Vous serez également amené à apporter, essentiellement sur des sujets de droit du sport, un soutien aux autres activités du département sous le contrôle de ses deux responsables.

Gestion de l’ensemble du périmètre assurances de la FFT :

– analyse, prévention et gestion des risques évènementiels (Roland-Garros, Rolex Paris Masters et l’ensemble des événements organisés par la FFT ou sur le site de Roland-Garros),

– analyse, prévention et gestion des risques immobiliers et construction,

– analyse, prévention et gestion des risques propres à la FFT en tant que fédération sportive (assurance du réseau fédéral, risques spécifiques des tiers membres du réseau fédéral, risqués nés de l’évolution des pratiques, du contexte sociétal ou du cadre légal),

– négociation et souscription des polices, gestion et suivi des contrats d’assurances de tous types relatifs à ces risques et plus généralement à une entité telle que la FFT,

– lancement, gestion et suivi des consultations,

– déclaration et suivi des sinistres en lien avec les services opérationnels et interlocuteurs externes,

– relecture et suivi des clauses assurantielles et responsabilités des contrats commerciaux,

– conseil et accompagnement des opérationnels.

Support aux activités du département « Institutionnel et fédéral » : rédaction et négociation de contrats et d’actes juridiques, accompagnement et conseils aux projets internes en lien, principalement, avec les activités fédérales et sportives.

Profil

Compétences nécessaires :

selon le profil, serait un plus : (i) la connaissance du milieu du sport et du droit du sport, (ii) une vision du risk management et de l’assurance sportive,

maîtrise de l’anglais,

maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, Power Point).

Qualités requises :

aisance rédactionnelle, capacité d’analyse, d’anticipation et de synthèse, rigueur et organisation

disponibilité, autonomie et réactivité

sens du travail en équipe, de la négociation et de l’adaptation

discrétion et créativité dans la recherche de solutions

faire preuve de pragmatisme et de force de conviction dans ses recommandations

Formation et expérience :

de formation Bac +5, en droit des assurances ou en droit des affaires ou en droit du sport,

une première expérience significative et réussie en assurance en compagnie, en cabinet de courtage, en service interne, en cabinet d’avocats ou dans le milieu sportif,

de 3 à 6 ans d’expérience.

Pour postuler, rendez-vous ici