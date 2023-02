Offre Emploi : Manutentionnaire – Tour de France Femmes 2023

Sous la responsabilité d’un chef d’équipe et au sein d’une équipe de 3 à 12 personnes, vous exercez les missions suivantes :

✓ Installer le barriérage de sécurité et publicitaires

✓ Installer le portique avec la banderole

✓ Installer les panneaux publicitaires annonçant le point sportif

✓ Conduire un véhicule utilitaire ou un camping-car

Cette mission induit une semaine de préparation en amont de l’évènement (chargements, montages à blanc, briefings…) ainsi qu’un déplacement prolongé d’une durée de trois semaines.

Afin de mener à bien cette mission, certaines qualités sont indispensables :

✓ L’esprit d’équipe

✓ Le sens des responsabilités

✓ Le sens de l’organisation

✓ Le sens de la discrétion

✓ La ponctualité

✓ Le sérieux

Cette mission comporte des contraintes liées au milieu dans lequel vous évoluerez :

✓ Les conditions climatiques

✓ Les risques de manutention et routier (en tant que conducteur et que

manutentionnaire)

✓ Le travail dans du public et le contact avec le public

Prérequis :

Permis B depuis plus de 2 ans

Disponibilité entre le 21 juillet 2023 jusqu’au 01er août 2023.

CONTACT : bbaraquin@consulting-evenements.fr