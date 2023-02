Média – CANAL+ dévoile ses nouveautés pour la saison 2023 de padel (avec notamment une nouvelle chaîne PADEL+)

Pour cette année 2023, le padel va continuer de prendre de la place sur les antennes du groupe CANAL+.

Au total, 31 tournois seront ainsi diffusés sur CANAL+, CANAL+SPORT 360 et PADEL+, nouvelle chaîne qui permettra de suivre encore plus de matchs en direct avec notamment les quarts de finale en intégralité. Une programmation riche en attendant un éventuel rapprochement entre les deux circuits diffusés, le World Padel Tour et Premier Padel, suite aux récentes annonces d’ouverture de discussions.

Pour faire vivre cette saison 2023 de padel aux abonnés CANAL+, l’équipe éditoriale sera composée de Lyès Houhou, Sebastien Heulot, Mathilde Brun, Charlotte Gabas et les consultants Laura Clergue, Robin Haziza et Adrien Maigret.

Outre la nouvelle chaîne PADEL+, une autre nouveauté est à souligner pour cette saison 2023 avec la diffusion en clair de certains matchs. Chaque vendredi, la chaîne Youtube de CANAL+SPORT proposera en effet la diffusion en direct des ¼ de finales de chaque tournoi.

Pour rappel, 2 tournois sont programmés en France avec la seconde édition du Human Padel Open (World Padel Tour) à Toulouse du 16 au 18 juin et le Greenweez Paris Premier Padel Major (Premier Padel) qui est déplacé du 7 au 10 septembre après une première édition organisée en août.

Outre les compétitions en direct, CANAL+ proposera également l’émission « Padel Club ». Premier rendez-vous le jeudi 23 février à 21h sur CANAL+SPORT 360. Au programme, des reportages, interviews et invités pour une présentation complète de la saison 2023.

PREMIER TOURNOI DE LA SAISON

Du 24 au 26 février avec le Master d’Abu Dhabi (World Padel Tour)

Les ¼ de finales vendredi 24 à partir de 7h sur CANAL+SPORT 360

En simultané sur PADEL+ (chaîne multisport).

Les ½ finales samedi 25 à partir de 7h sur CANAL+SPORT 360

Les Finales dimanche 26 à partir de 15h sur CANAL+SPORT 360

Arnaud Di Pasquale, directeur du padel à la Fédération française de Tennis, sera invité

en plateau.

TOUT AU LONG DE LA SAISON

Tout au long de la saison, des reportages seront proposés dans les différentes émissions multisport des chaînes CANAL+ : Canal Sports Club, Late Sport 360 et sur INFOSPORT+.

