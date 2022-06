Offre Emploi : Marketing Specialist – Titleist

Rejoins Titleist, la marque de Balle de Golf N°1 !

Titleist et FootJoy sont des noms que les golfeurs du monde entier connaissent. Ces marques sont détenues par Acushnet Company, le plus grand fabricant mondial d’articles de golf, dont le siège est situé à Fairhaven, aux États-Unis. La filiale française de la société Acushnet est chargée des ventes et du marketing pour la France, le Benelux, l’Espagne, le Portugal et l’Italie.

Nous t’offrons l’opportunité rare et passionnante de rejoindre l’équipe marketing Titleist. Tu es passionné(e) par le golf ? Tu as une qualification ou une première expérience professionnelle en marketing ? Tu souhaites travailler dans un environnement dynamique, innovant et jeune ? Alors nous sommes impatients de te connaître…

Tu souhaites commencer ou poursuivre ta carrière dans le secteur du golf. Tu es diplômé(e) en marketing et tu as une première expérience professionnelle dans ce secteur, idéalement dans le domaine du sport. Tu es capable de communiquer en anglais, de comprendre les enjeux des marques mondialement connues, et de travailler dans un environnement international.

En tant que Titleist Marketing Specialist, tu seras directement rattaché(e) au Titleist Marketing Manager pour la région Mainland Europe et tu travailleras en étroite collaboration avec d’autres membres de l’équipe Marketing, départements de l’entreprise et prestataires extérieurs, tant au niveau local qu’international. Tu seras le(a) garant(e) de la mise en œuvre de la stratégie marketing Titleist sur la France, le Benelux, l’Espagne, le Portugal et l’Italie et tu seras challengé(e) sur les missions ci-dessous :

ADVERTISING & COMMUNICATION

• Assurer les Relations Médias & Ambassadeurs de la marque Titleist sur la région Mainland Europe – South dans le cadre des lancements de nouveaux produits (préparation Communiqués de Presse & Assets de communication, suivi individuel par média, revues de presse).

• Mise en place d’activations Médias et d’opérations spéciales dans le cadre de la promotion de la marque et de ses nouveautés.

• Collaboration avec notre agence Médias dans le cadre de la préparation de nos campagnes publicitaires. Assurer le suivi et la livraison des campagnes Médias payantes aux différents Partenaires Médias.

• Suivi administratif et budgétaire de nos campagnes médias.

• Suivre et s’assurer de fournir une vue claire de nos activités publicitaires et de celles de nos concurrents sur une base trimestrielle.

PROMOTION & RETAIL MARKETING

• Coordonner avec les commerciaux en régions et assurer le succès de la mise en place de nos actions commerciales en magasins pendant les temps-forts promotionnels de l’année.

• Gérer l’offre de supports de Merchandising et de PLV mises à disposition de notre force de vente et de notre réseau de distribution (brief créatif / sourcing / commande / production / livraison / suivi / facturation / reporting).

• Développer ses connaissances en Retail Marketing dans le cadre de la commercialisation d’équipements de sport.

• S’assurer de relayer auprès de notre réseau de distribution les outils marketing et digitaux nécessaires.

• Possibilité d’organiser et de prendre part ponctuellement à des opérations spéciales (meetings internes, événements externes Team Titleist / grand public, tournois European Tour ou Ladies European Tour…).

SPONSORING & INFLUENCE

• Assurer le suivi et l’activation de notre stratégie de sponsoring auprès des joueurs(ses) professionnel(les), amateurs(rices), et coaches.

• Coordonner le suivi avec les équipes dédiées basées en UK.

• Mettre en place des opérations dédiées avec les ambassadeur(rices) de la marque et activer les communautés respectives.

ADMINISTRATIF

• Prise en main et travail sur notre système interne de traitement des commandes.

• Logistique ponctuelle & Envoi de PLV / outils promotionnels / échantillons.

• Assurer certaines traductions et coordonner avec nos Freelancers respectifs.

• Suivi budgétaire et gestion du système de facturation.

Tu es le ou la candidat(e) idéal(e) pour nous rejoindre si…

• Tu es diplômé(e) dans le domaine de la gestion, de l’économie ou du marketing.

• Tu as déjà une première expérience d’au moins deux ans dans un rôle similaire.

• Tu es autant à l’aise à l’écrit qu’à l’oral dans la langue de Shakespeare et le contexte international te motive.

• Tu as une appétence pour la stratégie Marketing des marques, l’univers du Sport Business et du Sponsoring.

• Tu maîtrises les outils informatiques de bureautique (MS Office) – Une connaissance des logiciels de graphisme est un plus.

• Tu es curieux, créatif, autonome, doté d’un excellent relationnel avec des qualités d’écoute et tu aimes mener de front

plusieurs projets en même temps.

• Justin Thomas, Antoine Rozner, un Birdie ou l’Etiquette n’ont plus de secrets pour toi.

Nous t’offrons :

• L’opportunité d’intégrer une entreprise de renommée internationale dans le monde du sport et leader sur son marché.

• Un emploi passionnant et stimulant dans un poste permanent, à temps plein.

• Une formation approfondie et une intégration dans une équipe internationale basée en France, en Allemagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis.

• Une rémunération attractive et d’autres avantages, tels que des équipements et des vêtements de golf.

• Poste basé à Montataire (60) – Accessible Trains Grandes Lignes depuis Gare Paris Nord (30 min).

Si tu souhaites postuler, nous t’invitons à envoyer ta candidature avec CV et Lettre de motivation en Anglais avec la référence TTMKG-SOUTH avant le 15 juillet 2022 à : Recruitment_Mainland@acushnetgolf.com