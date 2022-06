Média : Alexandre Ruiz, Aurore Thibault et l’ancien joueur Julian Palmieri débarquent sur Free Ligue 1

Ce matin, Free a annoncé l’arrivée d’Alexandre Ruiz, Aurore Thibault et l’ancien joueur Julian Palmieri au sein de l’équipe éditoriale de son offre Free Ligue 1.

Détenteur des droits de diffusion de la Ligue 1 Uber Eats avec 100% des matchs en quasi-direct, Free va désormais s’appuyer sur une figure bien connue des passionnés de foot pour la saison 2022-2023. Ancien d’Europe 1, Canal+ et beIN SPORTS qu’il a quitté il y a un peu plus d’un an, Alexandre Ruiz est aujourd’hui très présent sur les réseaux sociaux avec son émission « Ruiz Club ». Sur Twitter, le journaliste revendique ainsi quelques 600 000 abonnés.

Comme nous le précise Free, Alexandre Ruiz sera présent avec sa team en direct des stades de Ligue 1 sur 1 match par journée, l’affiche sera choisie par l’équipe éditoriale de Free Ligue 1. Ce direct sera diffusé sur l’application Free Ligue 1, ainsi que sur les réseaux sociaux.

« C’est une formidable équipe qui se constitue pour la saison prochaine ! Tout y est : du professionnalisme, de la passion, une immense connaissance du football, et l’envie de la partager lors des 380 matchs de la saison tous disponibles sur l’App Free Ligue 1. Merci à Alexandre Ruiz d’en être le capitaine » précise Thomas Reynaud, Directeur Général du Groupe iliad, dans un communiqué.

BON PLAN : Pour vous abonner aux chaînes Canal+, beIN SPORTS, Eurosport... au meilleur tarif, rendez-vous ici

Pour rappel, Free propose une offre qui permet de visionner 100% des matchs du championnat de France sous forme d’extraits vidéo en quasi-direct. Un service gratuit pour les abonnés aux offres Free ou 3,99€ par mois. Aujourd’hui, Free revendique 1,8 million de téléchargements de son application Free Ligue 1.