Dimanche 12 février, le Super Bowl 2023 sera diffusé sur la chaîne FOX aux Etats-Unis. Pour le show télévisé le plus suivi chaque année, les annonceurs seront une nouvelle fois présents en nombre lors des coupures publicitaires.

Autour de cette finale NFL qui oppose les Chiefs aux Eagles et qui devrait encore une fois rassembler une centaine de millions de téléspectateurs, les américains vont vibrer pour les « publicités du Super Bowl ».

Le Super Bowl organisé par la NFL est depuis de nombreuses années un terrain d’expression plébiscité par les marques. Humour et émotions alimenteront à nouveau les différents « commercials » qui sont devenus un évènement dans l’évènement.

Cette année, le prix moyen d’une publicité de 30 secondes diffusée pendant le match se situe entre 6 et 7 millions de dollars, certaines ont été vendues à plus de 7M$ les 30 secondes. A ce prix, il faut évidemment ajouter le coût de la production du spot, le marketing,…Vous l’aurez compris, s’offrir une présence au Super Bowl ne s’improvise pas.

Pour maximiser leur visibilité et les retombées, deux stratégies sont déployées par les marques. D’un côté, il y a celles qui dévoilent leur spot publicitaire quelques jours/heures avant la diffusion du « Big Game » et de l’autre, ceux qui attendront dimanche et le Super Bowl LVII. Une stratégie souvent accompagnée d’un large storytelling en amont avec une phase de teasing.

Comme chaque année, de nombreuses marques miseront sur des célébrités. Découvrez ci-dessous les publicités du Super Bowl 2023 déjà disponibles !

T-Mobile – New year. New neighbor (John Travolta)

Booking – somewhere, anywhere (Melissa McCarthy)

Google Pixel – #FixedOnPixel (Amy Schumer, Giannis Antetokounmpo et Doja Cat)

GM x Netflix – Why not an EV (Will Ferrell)

Michelob ULTRA – New Members Day

Casting : Brian Cox, Serena Williams, Jimmy Butler, Alex Morgan, Tony Romo, Nneka Ogwumike, and Canelo Alvarez

PopCorners – Breaking Bad (Bryan Cranston, Aaron Paul et Raymond Cruz)

Paramount+ – A Mountain of Entertainment (Sylverster Stallone)

Downy Unstopables – I’m Not Doing It Yet

Avocados from Mexico – Make it better

Uber Eats – One hit for Uber One (Puff Daddy)

Rakuten – Not-So Clueless (Alicia Silverstone)

Squarespace – The Singularity (Adam Driver)

KIA – « Binky Dad «

Avec 3 fins alternatives sur TikTok

Doritos – Jack’s New Angle ( Elton John, Jack Harlow, Missy Elliott)

Workday Big Game Spot: Rock Star (Ozzy Osbourne)

Pepsi – Geat acting or great taste ? Ben Stiller

Infos sur la campagne à lire ici

Pepsi – Geat acting or great taste ? Steve Martin

Pringles – Best of us (Meghan Trainor)

FanDuel Sportsbook – Super Bowl Kick of Destiny | Agent (Rob Gronkowski)

Budweiser | SBLVII Six Degrees of Bud

Hellmann’s Mayonnaise – Who’s in the fridge ( Jon Hamm, Brie Larson, Pete Davidson)

Bud Light – EASY TO DRINK, EASY TO ENJOY (Miles et Keleigh Teller)

Planters – The Roast of MR. Peanut

Rémy Martin Cognac – Inch by Inch (Serena Williams)

Busch Light – The Busch Guide ( Sarah McLachlan)

M&M’S – Maya Rudolph Ma&Ya’s (teaser)

Crown Royal – Dave Grohl learns something new

Oikos yogurt – Sanders Family Reunion

Coors Light & Miller Lite – The high stakes beer (teaser)

Dispositif incluant la plateforme de paris Draftkings.

Sam Adams – Your cousin from Boston

Heineken 0.0 – Ant-Man and the Wasp Quantumania (teaser)