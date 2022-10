Offre Emploi : Responsable Communication Corporate H/F – Intersport

Votre Team

Nous rejoindre, c’est choisir l’entreprise de sport la plus dynamique de France !

Depuis bientôt 100 ans, l’ensemble des membres de la famille INTERSPORT agit pour rendre le sport toujours plus accessible, plus solidaire et plus durable.

Chacun de nos 200 entrepreneurs et plus de 10.000 collaborateurs qui composent notre coopérative de 720 magasins place le collectif au-dessus de tout dans le souci de mieux vivre ensemble.

Mais nous ne faisons pas que vendre du sport, nous sommes avant tout engagés pour le sport.

Notre maillage territorial nous permet de donner accès à tous aux plus grandes marques de sport partout en France, nous soutenons le développement du sport local avec plus de 10 000 clubs partenaires et sommes le premier assembleur de cycles en France avec la Manufacture Française du Cycle.

Nous agissons pour vous, et pourquoi pas avec vous ?

Votre Challenge

Notre Direction Marque & Partenariats recrute un.e Responsable Communication Corporate.

Intégré.e à la Direction Communication Corporate, votre rôle consistera à développer l’attractivité de l’enseigne, à garantir le respect de l’image de marque sur l’ensemble des canaux de communication et à renforcer l’image sociétale de l’enseigne au travers du mouvement « Engagés Sport ».

Plus précisément, vos missions s’articuleront autour de ces 3 axes :

Communication Corporate

Mettre en œuvre les communications institutionnelles

Gérer et animer les réseaux sociaux corporate (Linkedin/Twitter)

Participer à la refonte de la charte corporate et à son déploiement 360°

Mouvement RSE « Engagés Sport »

Animer le mouvement au travers d’actions de communication internes et externes

Apporter de nouvelles preuves pour nos engagements à forte valeur de communication

Etre force de proposition sur de nouveaux engagements et accompagner leur déploiement

Aider à l’animation d’une communauté de responsables de communication en local

Relations Presse

Etre le lien et le liant avec l’agence et les services internes

Participer et accompagner la valorisation de nos marques propres (gestion des CP, event, influence…)

Vos Talents

Issu.e d’une formation d’école de commerce ou de communication, vous disposez d’au moins 5 ans d’expérience sur des problématiques de communication externe.

Vous disposez d’une excellente plume (des qualités rédactionnelles confirmées, une grammaire et une orthographe irréprochables) tout en faisant preuve d’un esprit d’analyse et de synthèse développé.

Vous maîtrisez le Pack Office et êtes à l’aise en anglais.

Votre curiosité, votre adaptabilité, et votre force de proposition vous permettent d’apporter des évolutions adéquates.

Vous présentez des qualités organisationnelles importantes (autonomie, rigueur, gestion des priorités) et êtes capable de mener, présenter et promouvoir plusieurs projets simultanément et d’animer vos sujets en transverse.

Votre sens de l’écoute et du service client, votre aisance relationnelle, votre esprit d’équipe ainsi que votre enthousiasme et dynamisme seront des atouts indispensables pour réussir sur ce poste.

Si cette formidable aventure humaine vous intéresse, rejoignez-nous et faites la plus belle des rencontres avec le sport.

