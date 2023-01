Lacoste célèbre les 22 titres en Grand Chelem de Novak Djokovic avec une veste « 22 crocodiles »

Hier, Novak Djokovic a remporté l’Open d’Australie 2023 en dominant Stefanos Tsitsipas en finale. Le serbe rejoint Rafael Nadal au classement des titres en Grand Chelem avec 22 sacres.

En empochant son 10ème Australian Open, Novak Djokovic, en plus de s’ancrer un peu plus dans l’histoire du tournoi, se rapproche un peu plus du titre de « GOAT » en terme de nombre de Grand Chelem remportés.

Pour célébrer ce 22ème titre, son équipementier Lacoste lui a confectionné une veste spéciale arborant le chiffre 22 en gros sur la face avant, écrit à l’aide des célèbres crocodiles de la marque.

Une veste « 22 » Lacoste x Novak Djokovic qui est bien évidemment en vente du côté de la marque. Comptez 250 euros pour vous offrir cette veste « Grand Chelem Victory ».

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Lacoste (@lacoste)

Une veste Lacoste « 22 » portée par le serbe lors de la cérémonie de remise des trophées. Un temps fort qui a également profité à un autre de ses sponsors, l’horloger Hublot.

Une initiative « merchandising » qui a débuté en 2018 lorsque la marque avait célébré la place de numéro 1 mondial de Djoko avec une veste spécifique et des crocos dorés.

Simple et efficace, l’idée est devenue une sorte de rituel chez Lacoste pour accompagner les succès sportifs de son ambassadeur ces dernières années.

En remportant cet Open d’Australie 2023, Novak Djokovic va empocher la somme de 2,975 millions de dollars australiens, soit 1,92M€ environ.

A lire aussi