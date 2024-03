LVMH annonce le 7ème et dernier athlète de sa team d’ambassadeurs pour Paris 2024 avec Timothée Adolphe

Partenaire de Paris 2024, LVMH a décidé de miser sur plusieurs athlètes pour accompagner sa communication auprès du grand public, notamment autour de la campagne « Artisan de toutes les victoires ».

La maison de luxe vient d’annoncer le bouclage de sa team en dévoilant son dernier athlète pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. « Ce sera le dernier athlète de « la famille LVMH » dans le cadre du partenariat Paris 2024. Les Maisons peuvent toujours ensuite annoncer des ambassadeurs à leur niveau » nous explique LVMH.

Après Antoine Dupont ou encore Léon Marchand pour ne citer qu’eux, Louis Vuitton officialise la signature d’un contrat de partenariat avec Timothée Adolphe, para athlète dans les disciplines du 100m et du 400m en catégorie T11, champion du monde sur 400m en 2019, vice-champion paralympique du 100m aux Jeux Paralympiques à Tokyo en 2021, et médaillé de bronze sur 100m et 400m aux derniers Championnats du Monde de para-athlétisme à Paris en 2023.

« Surnommé le « Guépard Blanc », Timothée Adolphe sera cet été à Paris l’un des grands favoris sur 400m et sur 100m. Déficient visuel, il découvre l’athlétisme à l’âge de dix ans avec la performance de l’athlète non-voyant Aladji Bâ lors des Jeux de Sydney en 2000. Il commence à pratiquer l’athlétisme à la fin des années 2010 et multiplie dès lors performances et records. Après avoir été disqualifié sur 400m aux Jeux Paralympiques de Rio en 2016 pour avoir mordu la ligne du couloir, puis à Tokyo en 2021 dans cette même discipline pour avoir perdu le lien avec son guide, le « Guépard Blanc » n’a désormais qu’un seul objectif en tête : l’or paralympique, graal ultime d’une carrière déjà exceptionnelle »

Les 7 athlètes de la « Famille LVMH » pour Paris 2024

Léon Marchand

Mélanie de Jesus dos Santos

Enzo Lefort

Pauline Déroulède,

Marie Patouillet,

Antoine Dupont

Timothée Adolphe

Notons que d’autres athlètes attendus aux JO de Paris 2024 ont également signé des contrats avec certaines marques du groupe LVMH. On pense évidemment à Victor Wembanyama qui a signé un contrat avec Louis Vuitton.

On pense également au skateboarder français Aurélien Giraud qui est ambassadeur de Dior.

