Interview « Entreprendre dans le sport » : Thibaud Nicolin, co-fondateur de Stadiup

Découvrez « Entreprendre dans le sport »,

notre rubrique consacrée aux jeunes entreprises

dans le secteur qui nous passionne

Parce que le sponsoring sportif ne s’improvise pas, de nombreux athlètes sont accompagnés dans la recherche et la gestion de leurs contrats.

Surtout, les partenaires sont aujourd’hui à la recherche d’activations et de storytelling autour des sportifs qu’ils décident de soutenir.

Parmi les différentes structures existantes, Stadiup tente de se démarquer en proposant gratuitement aux athlètes des outils et services nécessaires pour développer leur sponsoring. En parallèle, la société lyonnaise propose des prestations aux entreprises pour faire vivre leurs partenariats.

Pour en savoir plus sur Stadiup, nous avons posé quelques questions à Thibaud Nicolin, son co-fondateur.

« Nous ne prenons aucune commission sur les partenariats négociés avec les entreprises. Ce qui est une petite révolution dans notre secteur »

Sport Buzz Business : Pouvez-vous nous présenter Stadiup ? Quand avez-vous lancé la société ?

Thibaud Nicolin : Stadiup est le service dédié aux athlètes olympiques/paralympiques et aux entreprises. Nous sommes une agence à mission de l’ESS du sport. Notre expertise consiste à aider gratuitement et sans commission (0%) les athlètes dans leur sponsoring et accompagner les entreprises dans la valorisation de leurs engagements sportifs au travers de nombreuses prestations sur mesure.

Nous aidons, formons et professionnalisons gratuitement les athlètes de haut niveau en leur fournissant tous les outils et services nécessaires pour développer et gérer leur sponsoring. Sans exclusivité, sans engagement et sans commission (0%). Nous ne prenons aucune commission sur les partenariats négociés avec les entreprises. Ce qui est une petite révolution dans notre secteur.

En parallèle, nous travaillons avec les entreprises sponsors au travers des prestations de service pour faire vivre leurs partenariats et valoriser leurs engagements. Nous proposons ainsi de l’accompagnement, du conseil et de la création de contenu (vidéos, photos, communication digitale et événementiel).

SBB : Qui se cache Stadiup ? Quel est votre parcours ? Combien d’associés êtes-vous ?

TN : Avant de fonder Stadiup en janvier 2021, j’ai eu la chance de travailler pendant plus de 10 ans dans le sport de haut niveau avec notamment 3 ans à Roland-Garros et 5 ans au Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) en charge du sponsoring de l’équipe de France olympique.

SBB : Quel est le point de départ de cette création, le constat, la motivation… ?

TN : C’est au contact des athlètes lors de mes années au Comité Olympique que je me suis rendu compte du besoin immense des athlètes en matière de sponsoring. J’avais été surpris, voire même scandalisé de voir des athlètes de haut niveau, le top dans leur sport, devoir gérer seuls leur quotidien, leur image, leurs sponsors et la recherche de financement.

J’ai voulu apporter une réponse concrète en créant un service adapté et 100% gratuit pour ces athlètes qui représente notre pays dans le monde entier et qui inspirent des millions de personnes.

SBB : Un mot sur le développement et la croissance de Stadiup, comment gère-t-on au quotidien les nouveaux projets, les recrutements, … ? Est-ce une partie de votre métier que vous aimez ?

TN : Le développement d’une aventure comme Stadiup est l’expérience d’une vie ! Je dis souvent que j’ai 3 enfants …. Andréas, 6 ans, Camille, 2 ans et Stadiup ! Cette métaphore définie bien l’énergie et la passion que je mets dans cette aventure. Quand on se lance dans un projet qui nous passionne, qui donne du sens à sa vie professionnelle, c’est un vrai plaisir de chercher à le développer. Même chose pour le recrutement car je pense que tout entrepreneur aime embarquer des talents dans son projet et construire une équipe à son image au service d’une mission.

« Tout entrepreneur aime embarquer des talents dans son projet et construire une équipe à son image au service d’une mission »

SBB : Comment vous démarquez-vous de vos concurrents ?

TN : Notre grande différence vient déjà de notre business model qui casse les codes sur notre marché et qui est une grande première dans le secteur du soutien d’athlètes. Aujourd’hui, les agences prennent généralement des commissions sur les partenariats, ce qui n’est pas notre cas.

Ensuite, c’est notre expertise, notre expérience et notre manière de travailler qui plait énormément aux athlètes et aux entreprises. L’exigence et l’empathie dont nous faisons preuve est un gage de qualité important et nous ne pouvons pas travailler dans le monde de l’olympisme et du paralympisme sans chercher à viser l’excellence ! Nous devons être à l’image des athlètes !

SBB : Qui sont vos clients aujourd’hui et quel a été le premier à vous faire confiance ?

TN : Après la création en janvier 2021, c’est moins de 6 mois plus tard que la première grande entreprise a décidé de nous faire confiance. Il s’agit de Intersport France qui a tout de suite été séduit par notre ADN, notre expertise et le concept de Stadiup.

Nous les avons accompagnés dans le concept et la création de leur collectif d’athlètes composé de 15 athlètes représentants les 13 régions françaises et la Belgique. De plus, le soutien d’athlètes de haut niveau faisant parti de leurs axes « Engagés Sport », c’est donc tout naturellement que notre collaboration s’est faite.

Depuis, plus de 30 entreprises nous font confiance au travers notre accompagnement, nos conseils et nos créations de contenu pour les aider à valoriser leurs engagements sportifs et leurs partenariats avec des athlètes de haut niveau.

SBB : Un mot sur le Stadiup Connect ?

TN : Le Stadiup Connect est un événement représentant parfaitement notre ADN au service des athlètes et des entreprises.

Nous souhaitons nous déplacer dans les régions à la rencontre des athlètes et des entreprises pour les aider à collaborer ensemble, et apporter notre expertise et notre ADN au plus grand nombre.

D’une part les athlètes pourront bénéficier gratuitement de nos outils et services pour être aidés, formés et professionnalisés. Sur place, chaque athlète pourra créer ses outils sponsoring, réaliser des shooting photos, suivre des formations, rencontrer des sponsors et mécènes, être conseillé et évidemment des temps de convivialité pour échanger avec d’autres athlètes de leur région.

Pour les entreprises, ce sera une belle occasion de rencontrer des athlètes et bénéficier de nos services pour faciliter la mise en place d’actions et ainsi développer les valeurs du sport en interne ou démarrer de belles histoires avec les sportifs.

Dans tous les cas, ces événements seront sous le signe de la rencontre, de l’utile et de la promotion des valeurs du sport !

« Mon ambition est très élevée pour devenir la référence du soutien d’athlètes de haut niveau »

SBB : Etes-vous à la recherche de fonds, de partenaires, de futurs collaborateurs ?

TN : C’est une vraie question à laquelle je réfléchis beaucoup en ce moment car mon ambition est très élevée pour devenir la référence du soutien d’athlètes de haut niveau et permettre au plus grand nombre de bénéficier de nos outils et de nos services.

En tant qu’agence à mission, je prends à coeur cette appellation pour continuer à grandir et permettre aux athlètes et aux entreprises de collaborer ensemble sur le long terme et pas uniquement via cette échéance olympique qui arrive en 2024. Le sport et le besoin des sportifs est, et sera, toujours présent les prochaines années !

Donc je suis ouvert à toutes les discussions qui pourraient servir à nous renforcer pour atteindre les objectifs fixés.

SBB : Quelles sont vos principales difficultés rencontrées pour le moment dans ce projet entrepreneurial ?

TN : Ce serait présomptueux de dire que je n’ai pas rencontré de difficultés particulières mais c’est le cas. Stadiup répond à des besoins très présents et exprimés par les athlètes et les entreprises, et nous avons la chance d’être dans un secteur d’activité attrayant et passionnant.

De plus notre exigence, notre recherche d’excellence, notre humanisme et nos idées donnent du sens à notre quotidien et travailler avec des athlètes et des entreprises engagées est une vraie passion et une source d’inspiration !

Les athlètes et les entreprises ont encore de magnifiques années à vivre ensemble pour faire rayonner les valeurs du sport et leurs démarches RSE !

