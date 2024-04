Tennis – « Carol’s Daughter » nouveau sponsor de Coco Gauff

Actuelle 3ème joueuse mondiale au classement WTA, Coco Gauff continue d’attirer les partenaires. Récemment, la joueuse âgée de 20 ans a signé un nouveau contrat avec la marque de soins capillaires « Carol’s Daughter ».

Une joueuse aux valeurs fortes voulant changer certains codes de la société.

« Leur connaissance des soins capillaires naturels est inégalée, et je ne pourrais pas être plus fière de m’aligner avec une marque qui partage mes valeurs. Je suis ravie de contribuer à la poursuite de leur mission, qui consiste à permettre à des millions de femmes et de petites filles d’embrasser leurs boucles et leurs cheveux avec fierté et authenticité. » a expliqué Coco Gauff, dans un communiqué.

Depuis sa création à Brooklyn, en 1993, Carol’s Daughter est devenu la référence en matière de soins capillaires et de soins de la peau. L’entreprise a même bénéficié du soutien de certaines icônes américaines telles que Will Smith et Jay-Z. « Chez Coco, nous célébrons la force, la beauté et l’authenticité de toutes les générations à venir » ajoute Lisa Price, fondatrice de Carol’s Daughter.

