Offre Emploi : Social Media Analyst – Nielsen Sports

Nielsen Sports, une division de Nielsen Media, est le leader mondial et français des études et du conseil dédié au sport et à l’entertainment. Nous fournissons aux marques et aux détenteurs de droits notre expertise reconnue dans la compréhension des fans et de l’industrie du sport et de l’entertainment.

Pour accompagner notre croissance, Nielsen Sports France Benelux recherche son nouveau Social Media Analyst(e) pour son bureau Parisien (basé à Bezons, terminus T2, avec une grande part de télétravail possible).

Directement rattaché au Head of Digital France Benelux, vous participerez activement au reporting d’insights pour les clients de Nielsen Sports.

Rôles et responsabilités :

– La création et la mise à jour de services complexes d’e-réputation et d’analyse des médias sociaux à l’aide de divers outils digitaux et d’opérateurs booléens

– La définition de la méthodologie, mise en place et cohérence des données

– La recherche sur les médias sociaux, livraison des insights utiles dans les rapports sur Quoi ? Quand? Pourquoi? Et comment?

– L’analyse quantitative et qualitative, utilisant des dizaines de KPIs et du raisonnement logique

– Les recommandations et conseils axés sur les données aux clients sur la base des insights recueillis

– L’identification et analyse des influenceurs

– La présentation d’analyses et recommandations avec les Account Managers

Formation et expérience souhaitées

– Master en Data analytics, Business analytics, Marketing ou équivalent

– 1 à 3 ans d’expérience dans la la collecte d’insights sur les médias sociaux grâce à des outils de surveillance et d’analyse des médias sociaux

– Une première expérience dans le monde du sport

Compétences et qualités requises

– Passion pour la culture digitale et le web social

– Solides capacités d’analyse et d’interprétation (expérience dans la production d’insights de haute qualité à partir de données de médias sociaux aux niveaux tactique et stratégique)

– Maîtrise de l’anglais et du français, une troisième langue est un plus

– Excellentes capacités rédactionnelles. Bon relationnel, esprit d’équipe

– Attitude pratique et dynamique, poussant les choses plus loin

– MS office avancé (Excel et PowerPoint)

– Expérience pratique des outils du social listening et de monitoring (Radarly, Talkwalker, Sprinklr, Crowdtangle…)

– Bonne compréhension du business du sport

– Une expérience avec les outils BI est un gros plus (PowerBI, Qliksense, Clicdata…)

Pourquoi nous rejoindre ?

Nous rejoindre, c’est rejoindre un projet ambitieux et une équipe dynamique !

Vous serez au contact des plus grands acteurs du sport français (ligues, clubs, organisateurs d’évènement, sponsors…) sur leurs enjeux stratégiques, complexes et passionnants.

Nous recherchons un candidat enthousiaste pour un challenge attractif et dans un environnement de travail propice au développement personnel, en adéquation avec les valeurs du groupe Nielsen.

Détails de l’offre

Type de contrat : CDI

Localisation : Hybride (Bezons avec une possibilité de télétravail)

Pour postuler à cette offre, veuillez remplir le formulaire ici :

https://jobs.lever.co/nielsen/7dbfe8dd-6715-4f11-8b3f-8cb67e909f4d/apply