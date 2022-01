Offre Free-lance : Social Media – Sodebo Ultim 3

MISSION – SOCIAL MEDIA pour le projet Sodebo Ultim 3

Stratégie digitale

• Participation à l’élaboration de la stratégie digitale, de la stratégie de médiatisation (achat d’espace) à la ligne éditoriale

• Recommandation de plan d’actions multicanaux

• Travail sur des partenariats et/ou invitation d’influenceurs

Animation de la communauté Sodebo Voile

• Élaboration du calendrier rédactionnel

• Réalisation des différents posts, suivi éditorial et suivi de course (rédaction des textes, légendes photos, vidéos, quizz, articles pour le site …)

• Agrégation des contenus sur les différentes plateformes existantes (FB, Twitter, Insta, YT, site web…)

• Programmation et modération des contenus

• Gestion des social ads

Analyse et performance

• Analyse des performances des contenus publiés

• Benchmark permanent de l’évolution des outils digitaux et du secteur « concurrentiel » (voile + sport en général)

• Suivi et bilan des actions de communication digitales

PROFIL RECHERCHÉ

Free-Lance

Présence à Lorient régulière

Disponibilité pendant les courses et les différents évènements du projet

– Impératif : Très bonne connaissance de la course au large et du secteur, des skippers, des courses…

– Maîtrise des réseaux sociaux et des plateformes

– Être force de proposition et créatif pour des contenus qui se démarquent des communications standardisées

– Avoir un œil artistique et des compétences en graphisme

– Parfaite maîtrise de la langue française et aisance rédactionnelle

– Rigueur et sens de l’organisation

– Sens analytique

– Bon relationnel, sens de l’écoute, curieux…

Pour postuler, envoyez-nous votre candidature – CV + motivations : communication@sodebo-voile.com