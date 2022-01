Droits TV – beIN SPORTS récupère Roland-Garros dans 10 territoires d’Asie du Sud-Est jusqu’en 2026

Ce matin, la Fédération Française de Tennis (FFT) a officialisé la signature d’un accord avec beIN Media Group concernant les droits TV de Roland-Garros sur certains pays d’Asie du Sud-Est pour les cinq prochaines éditions du tournoi (2022 à 2026).

Dès cette édition du Grand Chelem parisien, beIN SPORTS devient le diffuseur exclusif du tournoi en Thaïlande, Cambodge, Laos, Hong-Kong, Malaisie, Brunei, Indonésie, Timor oriental, les Philippines et Singapour.

« Nous sommes très heureux d’avoir signé cet accord de diffusion avec beIN SPORTS. Cette signature, qui témoigne de l’intérêt toujours plus fort des fans de tennis pour le tournoi, permettra d’accroître le rayonnement du tournoi de Roland-Garros en Asie du Sud-Est » précise Gilles Moretton, Président de la Fédération Française de Tennis, dans un communiqué.

« beIN SPORTS garantira une large couverture du tournoi via l’ensemble de ses chaînes TV et de ses plateformes digitales et OTT. Roland-Garros bénéficiera également de la forte implantation locale de beIN SPORTS sur chacun de ces marchés » ajoute le communiqué. « La FFT se félicite de ce partenariat, qui permet une meilleure valorisation des droits médias de Roland-Garros sur ce marché et garantira une excellente exposition du tournoi. »