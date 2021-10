Olympique de Marseille VS Paris Saint-Germain – Quel est le club préféré des français ? (sondage Odoxa)

A l’occasion du match entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain dimanche (0-0), Odoxa a réalisé un sondage sur l’image et la préférence des deux clubs.

Commandé par Keneo et RTL, le sondage a été réalisé par Internet les 20 et 21 octobre 2021 sur un échantillon de 1005 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus dont 422 amateurs de football.

Le PSG préféré à l’OM par les français et les amateurs de foot

Alors qu’entre 2015 et 2018, les français et les amateurs de football penchaient quasiment autant pour les deux clubs, l’écart semble se creuser en faveur du Paris-Saint-Germain.

Aujourd’hui, 52% des Français et 58% des amateurs de football disent préférer le PSG contre 41% et 40% pour l’OM.

Notons que cette préférence est très corrélée à l’âge avec des scores plus élevés en faveur du PSG chez les plus jeunes (66% chez les 18-24, 57% chez les 25-49 ans, 49% chez les 50-

64 ans et 41% chez les 65 ans et plus).

Les supporters de l’OM plébiscités

Outre cette mesure, ce sondage a également interrogé le panel sur le club qui a selon eux marqué le plus le football français. L’OM devance le PSG (57% contre 35% pour l’ensemble des français et 65% contre 33% chez les amateurs de football).

L’Olympique de Marseille devance également le PSG à la question « lequel de ces deux clubs a les meilleurs supporters ? ».

Le plus beau stade pour le PSG et le Parc des Princes

Aux questions sur la meilleure image donnée à sa ville, qui a le plus beau stade, qui pratique le jeu le plus spectaculaire et qui a la meilleure équipe, le Paris Saint-Germain de Messi, Neymar, Mbappé, etc. devance l’Olympique de Marseille.

Si ces chiffres son toujours à prendre avec des pincettes, les sondages sur la popularité sont très souvent utilisés par les clubs pour valoriser leurs offres marketing.