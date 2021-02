Open Australie 2021 – Uber Eats met en scène Sacha Baron Cohen (« Borat ») et Nick Kyrgios dans la campagne « Tonight I’ll Be Eating for Love »

Pour célébrer l’extension de son contrat de partenariat avec l’Open d’Australie qui débute aujourd’hui, Uber Eats a décidé de mettre en scène le comédien Sacha Baron Cohen et le tennisman Nick Kyrgios dans la campagne de communication « Tonight I’ll Be Eating for Love ».

Application « Food Delivery » officielle du premier Grand Chelem de tennis de la saison, Uber Eats a fait appel au créateur de Borat pour donner vie à un drôle d’arbitre aux cheveux peroxydés. Son seul objectif est de maintenir le score à 0 (love en anglais) pour bénéficier de promotions.

Outre Nick Kyrgios, la campagne pourrait mettre en scène d’autres figures du tennis…

L’année dernière, Uber Eats avait déjà mis en scène Nick Kyrgios pour une campagne promotionnelle en Australie. Serena Williams avait également été utilisée par l’application.