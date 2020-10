Oreca nouvel opérateur de la boutique en ligne de la Fédération Française de Rugby (FFR)

A l’occasion de la sortie des nouveaux maillots du XV de France conçus par Le Coq Sportif, la Fédération Française de Rugby (FFR) a présenté sa nouvelle boutique en ligne. Un eshop qui sera géré par Oreca Digital Retail.

« Nous sommes très heureux de la naissance de cette collaboration et de cette diversification pour le Groupe » précise Raphaël De Chaunac, Vice-Président du Groupe Oreca, dans un communiqué. « Je remercie l’ensemble des décisionnaires de la FFR pour la confiance qu’ils nous accordent. Être opérateur de la boutique officielle de la FFR, c’est avant tout être au service des pratiquants et des passionnés de ce sport, c’est un rôle que nous connaissons déjà dans d’autres disciplines et que nous affectionnons particulièrement. »

Dans le cadre cet accord conclu à la suite d’une consultation menée par IMC Licensing, Oreca, habitué à l’univers du sport automobile, devient le nouvel opérateur de la boutique officielle France Rugby pour les 4 saisons à venir, soit jusqu’en 2024.

Oreca gère de nombreuses boutiques en ligne dans l’univers de l’automobile (Audi shop, Volkswagen accessoires, FIA store, Renault DP World F1 Team, Cupra lifestyle,etc.)