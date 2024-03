Orpi sponsor de 300 clubs de football amateur avec Act For Sport

Cette semaine, la société Orpi a lancé une opération de sponsoring avec Act For Sport, structure spécialisée dans les campagnes dans le sport amateur.

L’opération « L’esprit coopératif sur tous les terrains » est en marche, et Orpi compte bien faire en sorte que ses 1 350 points de vente en France continuent de porter leurs fruits. La marque souhaite confirmer son engagement et sa proximité auprès des Français et veut consolider le rôle central de ses agences dans les villes. Pour cela, le sport amateur est la ligne de conduite qu’elle a décidé de choisir.

Orpi, accompagné par l’agence de marketing sportif Sportfive, propose aux clubs amateurs ayant des catégories U9/U11/U13 de soutenir deux équipes par club en s’inscrivant jusqu’au 15 avril. L’annonce des clubs sélectionnés se fera le 25 avril et les heureux gagnants pourront porter des équipements adidas gratuits pour la saison 2024/2025 et bénéficieront même d’avantages exclusifs chez la marque de sport.

Ils pourront ainsi bénéficier jusqu’à 45% de remise immédiate sur toute une gamme de produits de la fameuse marque à trois bandes, ainsi que 150 euros à distribuer à 10 licenciés pour leur première commande sur la boutique en ligne du club.

Vingt-quatre maillots adidas Tabela, vingt-quatre shorts adidas Entrada 22, vingt-quatre paires de chaussettes adidas Milano 23 seront distribués à chaque équipe, ainsi qu’une veste de survêtement adidas Tiro 24, même le coach sera équipé ! Une campagne qui souligne surtout l’importance fondamentale des valeurs communes portées par le sport et Orpi : l’engagement, la solidarité et surtout le partage, d’où le hashtag lancé par le leader de l’immobilier #PartageonsLespritCooperatif.

Une fierté pour Guillaume Martinaud, président de la coopérative Orpi : “Je suis fier d’annoncer notre partenariat avec Act for Sport. Cette opération reflète pleinement notre engagement quotidien pour soutenir les initiatives locales sur l’ensemble des territoires. En tant qu’enseigne immobilière préférée des Français, nous sommes déterminés à renforcer ces liens au sein de nos communautés, célébrant l’esprit d’équipe et le dynamisme qui font la force de notre réseau immobilier”.

Act For Sport, qui a grandement contribué à la réalisation de cette campagne par son rôle d’intermédiaire, peut elle aussi consolider sa place de leader dans le marketing sportif amateur grâce à cette association. Ses intentions sont clairement expliquées par Guillaume Sarfati, directeur général de la start-up : “En raison de sa forte granularité à une échelle nationale, il est complexe pour une entreprise de soutenir le sport amateur à grande échelle. Pourtant, les valeurs et le rôle des associations sportives ne sont plus à démontrer, et l’intérêt pour les grandes marques est bien présent. Nous avons créé Act For Sport pour reconnecter ces deux univers dans un modèle publicitaire à impact, et faire émerger de merveilleuses histoires de marque. »

A lire aussi