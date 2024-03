Le patron de Skweek Oleg Petrov s’exprime sur les difficultés financières de Fedcom et les retards de paiements

Ces dernières semaines, le basket français est confronté à une crise similaire au « fiasco Mediapro », avec des inquiétudes croissantes concernant le diffuseur principal Skweek.

Il y a une semaine, Le Parisien publiait un article intitulé « Le diffuseur et sponsor « Skweek » en difficultés financières, le basket français tremble ».

En cause, une ardoise de plusieurs millions d’euros envers L’Equipe et sa filiale 21 Production qui produit les matchs pour le diffuseur de la Betclic Elite.

Cette semaine, Oleg Petrov, le patron de Skweek, a clarifié la situation auprès du Parisien. « On a déjà contacté des partenaires pour régulariser la situation, assure Petrov. On va tout payer dans les prochaines semaines. D’ici deux à trois semaines on aura remboursé 50 % de ce que l’on doit et, rapidement, 100 %. Tout sera couvert jusqu’à la fin. » partage Lequipe.fr « Notre propriétaire fait du commerce de céréales avec l’Ukraine et vous n’êtes pas sans savoir que la situation est assez compliquée en ce moment. Il y a eu quelques difficultés, nous ne les cachons pas. Mais je le promets, toutes les sommes seront remboursées »

Celui qui est également à la tête de Fedcom a également précisé au Parisien qu’il n’y aurait pas d’écran noir.

