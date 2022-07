ParionsSport officialise un contrat de Partenaire Premium de 3 saison avec le Paris Saint-Germain

Aujourd’hui, le Paris Saint-Germain et le groupe FDJ ont officialisé la signature d’un nouveau partenariat de 3 ans.

Dans le détail, la marque ParionsSport (en ligne et point de vente) devient Partenaire Premium du club parisien jusqu’en 2025. Sur le secteur du betting, ParionsSport succède ainsi à Unibet qui était Partenaire Officiel du club parisien.

Une officialisation qui vient confirmer l’information du journal L’Equipe qui annonçait le rapprochement entre ParionsSport et le PSG en mars dernier pour un contrat dont le montant serait de l’ordre de 5 millions d’euros par saison selon le quotidien sportif.

Pour accompagner cette annonce, FDJ a réalisé une vidéo « c’est signé » ainsi qu’un visuel utilisant l’image collective du PSG avec 5 joueurs : Mbappé, Messi, Neymar JR, Marquinhos et Kimpembe.

🚨 OFFICIEL – @ParionsSport x @PSG_inside pour les 3 prochaines saisons, c’est signé ! ✍️​ Parier c’est vibrer ensemble autour d’une même passion. Supporter parisien, maintenant où tu es, nous sommes là ! 🔴🔵#NousSommesLesParieurs pic.twitter.com/t0BpvimcBX — ParionsSport 🔞 (@ParionsSport) July 7, 2022

« Ce partenariat avec le Paris Saint-Germain est une première dont nous nous réjouissons. Nous sommes fiers de nous associer à un club si populaire et performant » précise Richard Courtois, Directeur des activités de paris sportifs du groupe FDJ, dans un communiqué. « Ce partenariat de longue durée renforce notre positionnement d’acteur majeur des paris sportifs en France et va permettre de partager avec tous les fans du club des expériences exclusives. Nous allons animer avec responsabilité et enthousiasme notre partenariat auprès de la grande communauté des supporteurs du PSG et des parieurs. »

« En moyenne, les rencontres du PSG en championnat de France enregistrent le double de mises par rapport aux autres rencontres »

En locomotive du Championnat de France, le PSG est évidemment un club sur lequel les parieurs misent plus que les autres. « En moyenne, les rencontres du Paris Saint-Germain en championnat de France enregistrent le double de mises par rapport aux autres rencontres » ajoute FDJ.

« Nous sommes très heureux d’accueillir La Française des Jeux dans la grande famille du Paris Saint-Germain. FDJ est une entreprise référence dans le domaine des paris sportifs. Nous partageons ensemble l’ambition de performer au plus haut niveau et un engagement fort en termes de responsabilité sociétale » ajoute Marc Armstrong, Chief Partnerships Officer du Paris Saint-Germain. « Ensemble, nous ferons vivre des expériences toujours plus innovantes aux fans tout en assurant la promotion d’une pratique vertueuse et responsable des paris sportifs. »

Outre la visibilité au Parc des Princes et sur les supports du club, ParionsSport devrait proposer de nombreuses activations avec des jeux concours, de la création de contenu ou encore la possibilité sur certains matchs de commercialiser son offre de paris sportifs directement au Parc des Princes. Le Groupe FDJ précise également qu’elle va déployer avec le club un volet consacré à la préservation de l’intégrité du sport et un volet sociétal pour promouvoir les valeurs du sport ainsi que sa politique de prévention du jeu excessif et du jeu des mineurs.

Exit l’OL, ParionsSport se concentre sur le PSG et l’OM

Pour cette nouvelle saison 2022-2023, la marque de paris sportifs de la FDJ sera donc aux côtés du Paris Saint-Germain mais également de l’Olympique de Marseille. Le logo ParionsSport sera visible sur le maillot du club phocéen 2022-2023 ce qui ne laisse aucun doute sur la prolongation d’un contrat qui arrivait à échéance en fin de saison dernière.

En revanche, Parions Sport ne sera plus le sponsor de l’Olympique Lyonnais après la fin de son partenariat initié en 2018. Reste à savoir si l’OL a déjà trouvé son nouveau partenaire sur le secteur des paris sportifs pour la saison à venir.