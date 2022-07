Le prize money (primes) et les sponsors de l’UEFA Women’s Euro 2022 (football féminin)

A l’occasion de l’Euro 2022 féminin de football qui se dispute jusqu’au 31 juillet en Anglettere, les 16 nations engagées vont se partager un total de 16 millions d’euros de primes, comme annoncé il y a quelques mois par l’UEFA. C’est deux fois plus que lors de l’Euro 2017.

Dans le détail, la dotation financière globale (prize money) sera distribuée en deux temps avec 60% à parts égales et 40% en fonction des performances et résultats des équipes pendant le tournoi.

Chacune des 16 nations va donc empocher un minimum de 600 000 euros pour sa participation à cet UEFA Women’s Euro England 2022 en se partageant 9,6M€.

Les 6,4M€ restants (40%) seront distribués de la manière suivante en fonction des résultats. Des primes qui s’additionneront au fur et à mesure du parcours de chaque équipe :

Victoire d’un match de poules : 100 000€

match nul en poules : 50 000€

1/4 finale : 205 000€ supplémentaires

1/2 finale : 320 000€ supplémentaires

Finaliste : 420 000€ supplémentaires

Vainqueur : 660 000€ supplémentaires

Au maximum, l’équipe qui remportera l’Euro 2022 pourra empocher un maximum de 2,085 millions d’euros de primes de la part de l’UEFA, en cas de 3 victoires lors de la phase de groupes.

Pour financer ce prize money, l’UEFA compte évidemment sur des revenus issus des droits TV, sponsoring et billetterie. Un bon parcours du pays hôte l’Angleterre sera évidemment une bonne chose pour l’économie du tournoi et l’économie locale. Hier, le match d’ouverture entre l’Angleterre et l’Autriche 1-0) a attiré 68 781 spectateurs à Old Trafford (Manchester), un nouveau record pour le Championnat d’Europe de football féminin.

Les sponsors de l’UEFA Euro 2022

Pour cet Euro 2022 de football féminin, l’UEFA peut compter sur le soutien de nombreux partenaires. Des sponsors qui peuvent désormais miser sur un programme marketing dédié aux compétitions féminines de l’UEFA.

Dans le détail, les 13 sponsors officiels du tournoi sont Booking.com, Euronics, Grifols, Heineken, Hisense, Jusr Eat, Lays, Visa, Volkswagen, adidas, Hublot, Nike et TikTok.

Pour rappel, cet Euro féminin verra Nike et adidas, deux marques concurrentes, associés à la compétition en raison des contrats signés et du report d’une année de la compétition initialement prévue en 2021.

Au rang en dessous, la compétition accueille également 5 sponsors nationaux avec Lego, Linkedin, Gillette Venus, Starling Bank et Pandora.

Parmi les activations les plus visibles pendant les matchs de cet Euro 2022 féminin, les téléspectateurs devraient retenir celle de Volkswagen qui amène le ballon du match à l’aide d’une voiture électrique (van ID. BUZZ) multicolore.