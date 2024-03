Comment obtenir l’une des 222 000 places gratuites pour la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024 ?

Hier, le Ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a dévoilé de nouvelles informations concernant la billetterie de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024 lors de son audition au Sénat.

Programmée le vendredi 26 juillet 2024, la cérémonie des JO avec le défilé des délégations sur la Seine accueillera finalement 326 000 spectateurs sur les quais.

Dans le détail, 222 000 places seront gratuites pour le public, sur les quais hauts, pendant que 104 000 places payantes seront sur les quais bas avec des tarifs atteignant 11 000€ la place VIP.

« Pour les quais hauts, ce sera gratuit mais encadré » a expliqué Gérald Darmanin. « Nous avons fait le choix de confier ces billets à des partenaires, collectivités territoriales, Etat, mouvement sportif, COJO afin de pouvoir être des tiers de confiance. Ils vont pouvoir sélectionner les personnes qui viendront. Une invitation vaudra pour 4 personnes. Un lien sera envoyé aux personnes, et il faudra s’inscrire en ligne, c’est le même site qui gère les quais bas payants. La personne aura un QR code qui permettra d’accéder aux quais hauts. SI on a un renseignement sur une personne non désirable il ne pourra pas accéder ».

« Il y aura 222 000 places à distribuer et répartir, ce n’est pas moi qui ferait ce travail, c’est le délégué interministériel aux Jeux olympiques et paralympiques 2024, Monsieur Cadot. « Nous souhaitons, pour la fin mai, avoir l’intégralité des personnes inscrites sur la plateforme afin de faire notre travail et gérer les no show. Il y aura une seule entrée pour 2 types de billets. Les gens qui vont aux quais bas passeront par les quais hauts. »

Ce matin, sur France-Info, Laurent Nunez, préfet de police de Paris, est revenu sur les annonces liées à la cérémonie d’ouverture de ces Jeux Olympiques. « Nous n’avons pas revu nos ambitions à la baisse. On travaille par rapport à des règles de sécurité du public, des foules. Il y aura des box avec des règles d’entrée et de sortie, les spectateurs ne pourront pas se promener le long de la seine. Nous sommes au chiffre définitif annoncé par le ministre hier, qui peut encore descendre, il manque encore quelques éléments mais à date c’est 222 000 personnes pour les places gratuites. Les villes et autre collectivité locales vont choisir un certains nombres d’invités pour que ça reste une fête populaire ».

🔴 Cérémonie d’ouverture des JO de Paris 2024 ➡️ “La réduction de la jauge est uniquement pour des raisons techniques et de sécurité”, affirme Laurent Nuñez. "Cela peut encore descendre de quelques milliers, mais ce n'est pas loin d’être le chiffre définitif." #8h30franceinfo pic.twitter.com/hfsPvsET12 — franceinfo (@franceinfo) March 6, 2024

🔴 Sécurité des JO de Paris 2024 ➡️ "C’est assez inédit de mobiliser autant de monde", assure Laurent Nuñez, avec jusqu'à 45 000 membres des forces de l’ordre au plus fort "et en moyenne jusqu'à 30 000-35 000 sur toute la période". #8h30franceinfo pic.twitter.com/TjiKn2BEZg — franceinfo (@franceinfo) March 6, 2024

