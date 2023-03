Paris 2024 : La Maison de l’Equipe d’Allemagne (« Team Deutschland ») s’installera au Stade Jean Bouin

A 500 jours du début des JO de Paris 2024, « Team Deutschland » a officialisé son accord avec le Stade Jean Bouin dont la gestion est assurée par le club de rugby du Stade Français Paris.

Pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, la délégation allemande prendra ses quartiers dans le stade voisin du Parc des Princes.

Le contrat a été scellé par Claudia Wagner, directrice générale de Deutsche Sport Marketing (DSM) et Thomas Lombard, PDG du Stade Français Paris. La DSM est responsable de la conception et de l’organisation de la « Deutsches Haus » pour le compte de la Confédération Olympique et Sportive Allemande (DOSB) et de Fédération Allemande Handisport & Comité Paralympique Allemand (DBS).

Pendant les JO et les Paralympiques, la « Maison de l’Equipe d’Allemagne » installée au Stade Jean Bouin sera donc le centre névralgique des allemands avec un espace d’accueil, des salon médias, des loges privatives, un salon officiel, une terrasse aménagée ou encore la pelouse qui fera « partie intégrante du concept de l’événement. » Une offre accessible au grand public est envisagée pour les fans.

Dans le cadre de la mise en oeuvre du projet, la DSM travaillera notamment avec Messe Düsseldorf, PROPROJEKT et AS+P Albert Speer + Partner. Pour rappel, le Stade Français Paris appartient à l’allemand Hans-Peter Wild.

Deutsches Haus / Stade Jean Bouin : Les chiffres

Jeux Olympiques :

Date : du 26 juillet au 11 août 2024

Surface totale : 3 000 m2

Nombre d’invités attendu : env. 1 000 visiteurs par jour / un total d’environ 17 000

Jeux Paralympiques :

Date : 28 août au 8 septembre.2024

Surface totale : 1 000 m2

Nombre d’invités prévu : env. 500 visiteurs par jour / un total d’environ 6 000