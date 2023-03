Lyreco nouveau sponsor des Jeux Olympiques de Paris 2024

A 500 jours du début des Jeux Olympiques de Paris 2024, le Comité d’Organisation a officialisé la signature d’un nouveau contrat de partenariat avec Lyreco.

Dans le cadre de cet accord, la société spécialisée dans la distribution de produits et de services pour l’environnement de travail (fournitures de bureau) devient Supporteur Officiel de Paris 2024.

« Par ce partenariat, Lyreco aura la charge d’approvisionner l’ensemble des équipes organisatrices et les délégations internationales en mobilier, en équipements de protection individuelle, en petit matériel et en fournitures à destination des bureaux, des lieux d’hébergement, des sites de compétition et tous les lieux dédiés aux opérations » précise le communiqué. « Au total, près de 360 000 produits et 760 tonnes de marchandises devraient être livrés sur plus de 60 sites, principalement en Région parisienne, mais aussi à Nantes, Bordeaux, Lille, Lyon, Saint-Étienne, Nice et Marseille »

Pour Lyreco, ce partenariat et ce titre de « Supporteur Officiel » sera évidemment un bon moyen de développer la notoriété et l’image de l’entreprise qui réalise 500 millions d’euros de chiffres d’affaire annuel. Surtout, Lyreco s’est fixée l’objectif de devenir la première entreprise « circulaire » de son secteur en proposant des gammes complètes de produits recyclés et recyclables ou encore des solutions de collecte en fin de vie pour l’ensemble des produits vendus.

« Lyreco s’est donnée pour mission de devenir le référent en matière de lieux de travail éco-responsables. Ce partenariat est pour nous une démonstration de nos capacités à accompagner nos clients. Il devrait nous aider à ancrer une nouvelle ère dans la gestion des achats au sein des entreprises françaises » explique Éric Avril, Directeur général Lyreco France, dans un communiqué.

Pour rappel, Paris 2024 prévoit 1,24 milliard d’euros de revenus issus des partenariats nationaux.

