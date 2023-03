F1 – Une nouvelle phase de vente de billets (très chers) va bientôt ouvrir pour le Grand Prix de Las Vegas 2023

En novembre, la Formule 1 pose ses valises à Las Vegas pour ce qui sera certainement le Grand Prix le plus attendu et médiatique de la saison 2023.

Pour cette première au milieu des hôtels et casinos, la demande en billets est forte. Dans une stratégie ticketing en plusieurs étapes, l’organisation du Grand Prix qui a signé un contrat de Naming avec Heineken ouvre une nouvelle phase de vente pour le grand public le vendredi 24 mars. Les prix débuteront à partir de 500 dollars pour le week-end comprenant nourriture et boissons non alcoolisées. A ce prix, vous aurez accès à la zone MSG Sphere en placement debout.

« Nous avons vendu un petit pourcentage de billets en novembre et avons été submergés par les demandes » explique Renee Wilm, PDG de Las Vegas Grand Prix. « Au cours des dernières semaines, nous avons travaillé en étroite collaboration avec les autorités locales pour finaliser le tracé de la piste et l’attribution des sièges sur le circuit du Strip de Las Vegas. Nous sommes impatients de donner à nos fans du monde entier une seconde opportunité de venir assister à cette course pour ce qui, je pense, sera le premier événement sportif et de divertissement de l’année ».

Derrière l’offre à 500 dollars, les fans pourront s’offrir des prestations plus élaborées :

Main Grandstand (2 500$ par personne) : 4 jours



East Harmon Zone Grandstands (2 500$ par personne): 3 jours



MSG Sphere Zone by T-Mobile Grandstands (2 000$ par personne) : 3 jours avec place assise.



West Harmon Zone Grandstands (1 500$ par personne) : 3 jours



Private Suites (Prix sur demande) : Pour un minimum de 106 invités, 3 jours avec un espace dans la zone North Koval



Skybox (10 000$ par personne) : 4 jours. Vue sur la ligne de départ/arrivée.



Koval Hospitality (8 000$ par personne) : 3 jours. Espace partagé au North ou South Koval Zones (Neon ou Legacy).



Wynn Grid Club (sur demande) : un espace ultra chic qui vous offrira un point de vue unique sur la course. L’espace est situé au sein du Paddock Club



Paddock Club (15 000$ par personne) : 5 jours. Expérience ultime avec de nombreux accès. Cette offre est déjà sold-out.

Pour rappel, Las Vegas, qui a musclé son offre sport et entertainment ces dernières années, a déjà accueilli un grand prix de Formule 1 mais sur un autre site, c’était en 1981 et 1982.

Sous l’ère Liberty Media, ce Grand Prix sur le Strip de Las Vegas a été sécurisé pour 10 ans moyennant un contrat à 1 milliard d’euros sur la durée selon le Daily Mail.