Paris 2024 – L’agence XIX Consulting va accompagner Eurostar

Il y a quelques jours, l’agence XIX Sports Consulting a annoncé avoir été choisi par Eurostar pour accompagner la marque dans l’activation de ses partenariats avec les équipes Olympiques et Paralympiques du Royaume-Uni, de la Belgique, des Pays-Bas et de l’Allemagne.

Pour rappel, Eurostar et Thalys ont fusionné il y a quelques mois sous le nom d’Eurostar.

« Nous sommes extrêmement fiers chez XIX Sports Consulting d’avoir été choisi par Eurostar pour relever ce magnifique projet à leurs côtés. Ces partenariats offrent un terrain de jeux exceptionnel pour communiquer autour des services du Groupe, dans un contexte de fusion récente et d’une nouvelle plateforme de marque » explique Ludovic Dumas, Président Fondateur de XIX Sports Consulting, dans un communiqué. « Le challenge est à la hauteur de nos ambitions, car ce n’est pas un mais quatre partenariats qu’il faudra coordonner, dans plusieurs pays, tout en les intégrant dans la stratégie marketng globale de la marque. Le travail a déjà débuté avec les équipes, et les prochains mois vont réserver de belles surprises aux utlisateurs et utlisatrices d‘Eurostar. »

Notons qu’Eurostar était fournisseur officiel de transport pour les athlètes français et belges lors des Jeux olympiques de Londres en 2012. C’est l’agence Havas qui avait déployé le dispositif des activations autour de ce partenariat.