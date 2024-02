Tous les maillots de la saison 2024 des 29 franchises de Major League Soccer (MLS) conçus par adidas

Pour cette nouvelle saison 2024 de Major League Soccer qui a débuté mercredi, l’équipementier adidas aura une nouvelle fois l’occasion de briller sur les pelouses en tant que fournisseur unique de l’ensemble des maillots.

Contrairement à notre football européen, les 29 franchises ne changent pas l’ensemble de leurs maillots home et away chaque année. Pour cette nouvelle saison 2024, l’ensemble des équipes de MLS présente un nouveau maillot dans sa collection.

Découvrez ci-dessous les maillots « domicile » et « extérieur » des équipes de MLS pour la saison 2024. Plus bas, vous pourrez découvrir plus en détails les 29 nouveaux maillots présentés par adidas cette année.

