Paris 2024 s’implique dans un programme de formation dédié à l’entrepreneuriat

Aujourd’hui, Paris 2024 a annoncé le lancement d’un programme de formation dédié à l’entrepreneuriat autour des valeurs du sport et de l’inclusion en partenariat avec l’association « Les Déterminés ».

« Ce programme de formation et d’accompagnement à l’entrepreneuriat est destiné à des porteurs de projets issus des Quartiers Prioritaires de la Ville (QPV) et répond à l’un des enjeux de la charte sociale de Paris 2024, signée en 2018 par tous les partenaires sociaux, pour construire des Jeux inclusifs et solidaires » précise le communiqué. « La formation, dispensée par l’Association Les Déterminés, est gratuite. Elle se tiendra à Paris à partir du mois de Juin 2021 et se déroulera sur 6 mois ».

L’appel à candidature est d’ores-et-déjà ouvert jusqu’au 25 mai : https://letour.lesdetermines.fr/impact2024/

Les porteurs de projet candidats devront opérer dans des secteurs d’activités spécifiques à l’organisation des Jeux afin de pouvoir répondre aux appels à marchés qui verront le jour d’ici 2024, en particulier :

• La restauration ambulante

• Le transport à la personne

• Le transport de marchandises

• L’économie d’énergie

• Les objets dérivés et promotionnels

« Avec cette formation, nous souhaitons préparer des entrepreneurs dans des domaines d’activités bien spécifiques à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques. Se préparer et se former à la préparation de cet événement est un enjeu clé pour être au rendez-vous en 2024. » précise Tony Estanguet, Président de Paris 2024, dans un communiqué.